이재명 대통령이 10월 31일 경북 경주 APEC 정상회의장에서 칼리드 빈 모하메드 알 냐흐얀 UAE 왕세자와 면담을 갖기 전 악수를 하고 있다. 사진=대통령실

이재용 삼성전자 회장, 김동관 한화그룹 부회장 등 국내 주요 기업인들이 다음 주 아랍에미리트(UAE)를 찾아 경제 협력 방안을 논의한다.13일 재계에 따르면 한국경제인협회·코트라(KOTRA)는 오는 19일 UAE에서 '한·UAE 비즈니스 라운드 테이블(BRT)'을 연다.이 행사에는 이재용 회장과 김동관 부회장 등이 참석할 것으로 알려졌다. SK에선 최태원 회장을 대신해 유영상 SK수펙스추구협의회 AI위원회 위원장이 참석한다.이번 BRT는 지난 10월 31일 경주 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의를 계기로 이재명 대통령과 칼리드 아부다비 왕세자가 만난 뒤 후속 행사로 평가된다.양국은 면담에서 관계를 더 전략적이고 미래지향적 분야로 확장할 필요성에 공감하며 국방·방산·투자·에너지 등 분야에 더해 인공지능(AI) 등 첨단기술 분야 협력을 강화하기로 했다.이에 따라 당시 언급된 협력 분야를 중심으로 삼성전자, SK, 현대차, LG전자, 한화, HD현대, 한국전력 등이 참석하는 것으로 전해졌다.이재용 회장은 회장 취임 후 첫 해외 행보로 UAE 바라카 원자력 발전소 건설 현장을 찾을 정도로 UAE에 각별한 공을 들여왔다. 이 회장은 UAE 측과 AI 등 첨단기술 분야 협력을 논의할 것으로 보인다.UAE가 한국의 대표적인 방산 수출국인 만큼, 협력 방안을 적극적으로 논의하기 위해 김동관 부회장도 출장길에 오를 것으로 해석된다.K-푸드에 대한 세계적 관심이 커지는 가운데 중동에 불닭볶음면을 수출하는 삼양식품의 김정수 부회장도 참석하는 것으로 알려졌다.대통령 전략경제협력 특사로 임명된 강훈식 대통령실 비서실장은 이날 오후 인천공항을 통해 UAE 아부다비로 출국했다.안옥희 기자 ahnoh05@hankyung.com