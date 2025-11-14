사진은 기사와 무관함. 사진=연합뉴스

독일 정치권이 자원입대를 기본으로 하되 신병 부족시 징집으로 전환하는 병역제도 개편안에 합의했다.13일(현지시간) 독일 기독민주당(CDU)·기독사회당(CSU) 연합과 사회민주당(SPD)은 2027년부터 매년 만 18세 남성 30여만명을 대상으로 징병을 전제로 한 신체검사를 실시하겠다고 밝혔다.내년부터는 만 18세 남녀에게 군 복무 의사를 묻는 설문지를 발송하며 남성은 의무적으로 답변해야 한다.양당은 자원 입대로 충원한 병력이 목표치를 미달할 경우 의회의 법률 개정을 거쳐 징병제로 전환하기로 했으며 부족한 병력은 무작위 추첨 방식으로 선발될 수 있다.군 복무 기간은 최소 6개월이며 연장할 수 있다. 복무자는 월 약 2600유로(약 442만원)를 지급받고 1년 이상 복무하면 운전면허 취득비 지원 등 혜택도 제공 받는다.독일은 2011년 징병제를 폐지했지만 우크라이나 전쟁 이후 러시아의 위협에 대비해 재무장 논의가 이어지며 징병제 부활 논의가 4년째 지속되고 있다. 연정은 올해 안에 병역법을 개정한다는 방침이다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com