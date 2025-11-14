축사하는 오세훈 서울시장 사진=연합뉴스

유네스코 세계유산인 서울 종묘(宗廟) 일대 19만4000여 ㎡ 가 세계유산지구로 지정될 전망이다.서울시가 종묘 맞은편 세운4구역 재개발지의 건물 높이를 최고 145ｍ로 완화하면서 논란이 커진 가운데 이번 지정이 어떤 영향을 미칠지 관심이 집중된다.14일 ‘세계유산의 보존·관리 및 활용에 관한 특별법’(약칭 ‘세계유산법’)에 따르면 국가유산청장은 필요시 세계유산지구를 지정해 관리할 수 있으며 세계유산지구는 세계유산구역과 이를 둘러싼 완충구역으로 구성된다.위원회는 종묘를 중심으로 총 91필지 약19만 4089.6㎡ 를 세계유산지구로 새로 지정할 계획이다.이는 지난해 10월 지정 예고 이후 약 1년 만의 후속 조치다. 당시 국가유산청은 종묘를 비롯해 창덕궁, 화성, 경주역사유적지구, 제주 화산섬과 용암동굴 등 국내 세계유산 11건에 대해 세계유산지구를 지정하겠다고 밝힌 바 있다.유산 보호를 위한 완충구역은 별도로 포함되지 않았으나 추후 논의를 거쳐 완충구역을 늘리거나 추가로 지정할 가능성도 점쳐진다.최근 종묘와 세 운4구역 재개발을 둘러싼 논란이 거센 가운데 문화유산의 보존·관리·활용을 심의하는 위원회가 어떤 결론을 내릴지 주목된다.종묘는 조선과 대한제국의 역대 왕과 왕비, 황제와 황후의 신주를 모시고 제사를 지내는 국가 사당으로 1995년 12월 우리나라 첫 세계유산 중 하나로 등재됐다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com