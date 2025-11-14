홈 한경BUSINESS [속보] 李대통령, 한미 팩트시트 발표···"美함정 한국서 건조 논의" 페이스북 공유하기 엑스 공유하기 카카오톡 공유하기 공유옵션 더보기 공유하기 페이스북 엑스 카카오톡 네이버 밴드 다음카페 https://magazine.hankyung.com/business/article/202511143730b URL 복사 네이버 채널 구독 공유하기 레이어 닫기 폰트크기조정 폰트크기 가장 작게 폰트크기 작게 폰트 기본크기 폰트크기 크게 폰트크기 가장 크게 입력2025.11.14 10:27 수정2025.11.14 10:27 강홍민 기자 연합뉴스李대통령, 한미 팩트시트 발표···"美함정 한국서 건조 논의"강홍민 기자 khm@hankyung.com © 매거진한경, 무단전재 및 재배포 금지 관련기사 [속보] 李대통령, 한미 팩트시트 관련 "실패 기대하는 내부 목소리 견디기 힘들었다" [속보] 李대통령 "팩트시트 세부 내용 정리 과정서 미 정부와 치열한 논쟁 있었다" [속보] 이 대통령 “한미, 핵잠수함 건조 추진에 뜻 모았다” “물 건너간 오세훈의 종묘 드림” 세계유산지구지정으로 재개발 급제동 김소희 의원 “2035 NDC, 목표 수준보다 실행이 본질”