이재명 대통령이 13일 서울 용산 대통령실 청사에서 열린 수석보좌관회의에서 모두발언을 하고 있다. 한국일보 왕태석 2025.11.13
[속보] 이 대통령 "한미, 핵잠수함 건조 추진에 뜻 모았다"

정유진 기자 jinjin@hankyung.com