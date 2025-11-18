[2025 한국소비자만족지수 1위] 헬스케어·라이프케어 브랜드, 건강한디유

건강한디유가 ‘2025 한국소비자만족지수 1위’ 의료용품(셀프케어용품) 부문을 수상했다.건강한디유는 헬스케어·라이프케어 전문 브랜드로 ‘3080 셀프케어 큐레이션 스토어’라는 슬로건 아래, 30세부터 80세까지 필요한 건강·셀프케어 제품을 선별적으로 제공하고 있다.단순한 판매를 넘어 위생 보관 시스템(살균 소독, 제습·가습, 저온 보관, 밀봉 포장)을 기반으로 의료기기, 의약외품, 생활 건강 용품을 안전하게 큐레이션하는 것이 특징이다. 특히 브랜드 내 ‘셀프케어 가이드 프로그램’을 통해 연령대별 건강관리 루틴과 사용법을 제안함으로써 소비자 스스로 건강 습관을 형성할 수 있도록 돕고 있다.건강한디유는 제품 판매 중심의 단순 유통 구조를 넘어, 소비자의 생활 패턴과 건강 데이터에 기반한 맞춤형 큐레이션 서비스를 제공하고 있다. 브랜드 내부에는 제품 연구팀과 품질관리 전담팀이 운영되어 있으며, 모든 상품은 국내외 인증 기준을 충족한 신뢰 제품만을 선별한다.건강한디유 이진민 대표는 “고객 한 분, 한 분의 건강과 일상을 지키기 위해 정직하고 신뢰할 수 있는 제품만을 선별해 소개해왔다”며 “이번 수상은 소비자분들과의 소통, 그리고 고객 신뢰를 바탕으로 만들어낸 값진 결과라고 생각한다. 앞으로도 전문성과 투명성을 기반으로 대한민국 대표 헬스케어 큐레이션 브랜드로 자리매김할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 전했다.이홍표 기자 hawlling@hankyung.com