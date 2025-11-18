[2025 한국소비자만족지수 1위] 프리미엄 위생용품 브랜드, 레디홈

레디홈이 ‘2025 한국소비자만족지수 1위’ 위생용품(성인용기저귀) 부문을 수상했다.레디홈(READYHOME)은 30년 이상의 위생용품 제조 기술력과 품질관리 노하우를 바탕으로, 성인용 기저귀·깔개 매트·물티슈·위생장갑과 위생백 등 다양한 위생제품을 선보이며 전국의 병원 및 의료기관에서 신뢰받는 브랜드로 자리매김하고 있다.레디홈은 고품질 원자재와 엄격한 생산공정을 통해 위생용품 본연의 ‘안전함’과 ‘신뢰성’을 강화해 왔다. 또한 소비자의 라이프스타일 변화에 발맞춰 디자인과 편의성을 겸비한 프리미엄 위생라인 확대를 지속하고 있다.특히 착용감과 기능성을 대폭 개선한 신제품 ‘팬티형 성인용 기저귀’ 출시를 준비 중이며, 의료기관뿐 아니라 가정 내 요양 및 간병 환경에서도 더욱 편리하게 사용할 수 있는 혁신 제품군을 선보일 계획이다.관계자는 “레디홈은 단순한 위생용품을 넘어, 돌봄의 마음을 담은 브랜드로 성장하고자 한다”며 “앞으로도 고객의 일상 속 위생과 편안함을 지키기 위해 기술력과 브랜드 신뢰도를 지속적으로 강화해 나가겠다”고 전했다.이홍표 기자 hawlling@hankyung.com