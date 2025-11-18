[2025 한국소비자만족지수 1위] 의사가 만드는 프리미엄 건강기능식품, 리얼닥터

리얼닥터가 ‘2025 한국소비자만족지수 1위’ 건강기능식품(유산균) 부문을 수상했다.리얼닥터는 전문의가 직접 연구·배합·설계하는 종합 건강기능식품 브랜드다. 2018년 설립 이후 ▲100억 유산균 ▲닥터 픽 생유산균 ▲시크릿포우먼 여성 유산균 등을 비롯해 ▲프리미엄 오메가 3 ▲당장면역 ▲종합비타민 123 등 다양한 제품을 합리적인 가격에 출시하고 있다.대표 상품인 ‘리얼닥터 100억 유산균’은 내과 전문의 남재현 박사가 성분 배합과 공공 개발에 참여했으며, 차별화된 전문적인 연구와 설계로 많은 소비자들의 사랑을 받고 있다. 세계 3대 유산균 기업 다니스코(Danisco)사의 유산균 14종을 포함해 총 19종의 유산균이 함유되어 있으며, 1캡슐당 100억 CFU의 유산균을 보장한다. 또한 아연 10mg을 더해 장 건강뿐만 아니라 면역력 강화에도 도움을 주는 것이 특징이다.리얼닥터 관계자는 “리얼닥터는 국민 모두의 건강을 위한 건강기능식품을 만들기 위해 다양한 분야의 전문의들과 공동 연구, 개발을 하고 있다”며 “앞으로도 소비자들의 건강에 필요한 좋은 제품을 합리적인 가격으로 만들수 있도록 지속적인 연구, 개발을 할 것”이라고 밝혔다.이홍표 기자 hawlling@hankyung.com