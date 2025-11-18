[2025 한국소비자만족지수 1위] 프리미엄 가정용·차량용 에어컨청소, 숨카(SUM Clean Air)

숨카(SUM Clean Air)가 ‘2025 한국소비자만족지수 1위’ 생활서비스(가정용 차량용 에어컨청소) 부문을 수상했다.숨카(SUM Clean Air)는 가정용에어컨과 자동차에어컨을 전문적으로 청소하는 브랜드다. 이름 뜻은 ‘SUM Clean Air’로 숨쉬는 모든 공간에 깨끗한 공기를 마시게 하자는 의미다. 숨카의 에어컨 청소는 단순한 냄새제거가 아니라, 불쾌한 공기의 원인을 제거한다.가정용 에어컨 청소는 보통 1년에 한번 이상 진행한다. 하지만 차량용에어컨도 구조상 곰팡이와 세균이 번식하기 때문에 분해청소를 해야한다. 가정용뿐만 아니라 자동차에어컨의 청소문화도 만들기 위해 시작한 숨카는 ‘보이지 않는 공간까지, 정직하게’라는 슬로건을 바탕으로 코와 입으로 공기가 들어가는 에어컨 청소를 체계적이고 제대로 하기 위해 전문가 직접 파견을 통해 에어컨청소를 한다. 전문교육을 수료한 전문가팀이 방문해 차량용과 가정용 모두 에바포레이터까지 완전 분해세척으로 곰팡이 세균 등의 유해환경을 완벽하게 제거하는 것을 목표로 세척한다. 배상책임보험에 가입되어 있어 고장이나 기타 불안 없이 안심하고 맡길 수 있는 것도 특징이다.숨카(SUM Clean Air) 관계자는 “전국 어디서든 ‘가정용이든 차량용이든 에어컨 청소는 숨카!’라고 바로 떠오를 수 있는, 감각적이고 믿을 수 있는 에어컨 청소문화를 선도하는 프리미엄 브랜드로 성장하기 위해 노력하고 있다”며 “앞으로도 소비자들의 삶의 질을 높이는 공기질케어 1등 브랜드로 기억될 수 있게 고객 만족을 위해 노력할 것”이라고 밝혔다.이홍표 기자 hawlling@hankyung.com