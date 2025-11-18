[2025 한국소비자만족지수 1위] 종합 공조 솔루션 제공, 윈드원공조

윈드원공조가 ‘2025 한국소비자만족지수 1위’ 고객만족브랜드(시스템에어컨 설치) 부문을 수상했다.윈드원공조는 시스템에어컨과 냉난방기 등 공조기기를 설치 및 판매하는 종합 공조 솔루션을 제공하고 있다. 2018년 해밀에어컨을 시작으로 수많은 시공을 거쳐 기술 능력 향상에 힘써왔으며, 2022년 ‘윈드원공조’라는 이름으로 확장 출범했다.윈드원공조는 구조 도면 없이 감으로 배관을 뽑는 것이 아닌 층고·창면적·인원밀도·열원까지 반영해 동선-용량-흡·토출 밸런스를 먼저 잡으며, ‘3정(정품·정시·정직)’ 원칙 준수, 정품 자재 사용, 추가 비용 발생 시 ‘사전고지 & 사진증빙’ 원칙을 바탕으로 고객들의 공간 맞춤 솔루션을 제공하고 있다.아울러 DUCT 및 FCU 등 기술 확장 및 향상에도 노력을 기울이고 있으며, 매년 1000건 이상의 시공을 진행하고 있다. 또한 제품 판매 설치로 끝나는 것이 아닌, 사후관리를 통해 ‘하자 ZERO & 고객만족 100%’를 위해 힘쓰고 있다.관계자는 “앞으로도 윈드원공조는 소비자 만족을 위해 합리적인 견적과 니즈에 맞춘 설계 시공은 물론 사후관리까지 확실하게 책임질 것”이라고 밝혔다.이홍표 기자 hawlling@hankyung.com