[2025 한국소비자만족지수 1위] 대학 전공 온라인 강의, 유니와이즈

유니와이즈가 ‘2025 한국소비자만족지수 1위’ 온라인교육(대학인강) 부문을 수상했다.유니와이즈는 2008년 설립된 대학 전공별 온라인 강의 전문 브랜드로, 전국 대학교 대학생·휴학생을 대상으로 한 ‘대학인강(대학교 정규 교과과정의 전공·교양 과목 온라인 강의)’ 서비스를 운영하고 있다.실제 대학의 커리큘럼을 충실히 반영해 학점 이수 흐름에 맞춘 체계적인 강의 구성을 갖췄으며, 국내외 명문대 박사 출신 교수진이 참여해 수준 높은 강의를 선보이고 있다. 현재 총 369개의 전공별 강의를 운영 중이며, 특히 공학 분야에서는 타 플랫폼을 압도하는 강의 수를 확보해 경쟁력을 입증했다.또한 유니와이즈는 1:1 학습 Q&A 게시판을 운영해 학생 개개인의 학습 이해도를 세심하게 관리하고 있다. 단순한 질의응답을 넘어, 개념 피드백까지 제공함으로써 혼자 공부할 때 놓치기 쉬운 부분을 보완해준다.더불어 자체 제작한 전공별 교재를 100% 무료로 제공하고 있으며, 해당 교재는 각 강의의 커리큘럼과 연동되어 학습 흐름을 체계적으로 따라갈 수 있도록 구성되어 있다.유니와이즈 관계자는 “전국 대학생들이 더 좋은 강의를 통해 전공 역량을 강화할 수 있도록 매년 새로운 콘텐츠를 연구하고, 교육 품질을 향상시키기 위해 끊임없이 노력하고 있다”며 “앞으로도 대학인강 분야의 디지털 혁신을 이끄는 대표 온라인 교육 브랜드로 자리매김하기 위해 최선을 다하겠다”고 전했다.이홍표 기자 hawlling@hankyung.com