[2025 한국소비자만족지수 1위] 프리미엄 화훼서비스 브랜드, 집사의정원

집사의정원이 ‘2025 한국소비자만족지수 1위’ 고객만족브랜드(전국꽃배달서비스) 부문을 수상했다.집사의 정원은 단순히 식물을 판매하는 것을 넘어 “식물이 머무는 공간이 더욱 의미 있고 품격 있게 변화한다”는 철학을 바탕으로 성장했다. 고객이 선물하는 순간에 담긴 마음을 가장 아름답게 표현하는 것을 목표로, 모든 제품은 세심한 디자인과 철저한 품질 관리 과정을 거쳐 제작된다.또한 전국 당일 배송 시스템을 구축해 시간과 장소를 가리지 않고 고객의 소중한 마음을 안전하게 전달하고 있다. 더불어 맞춤형 플라워 스타일링을 통해 각기 다른 상황과 공간에 최적화된 솔루션을 제공하며, 이는 집사의 정원이 단순한 화훼 브랜드를 넘어 ‘공간과 관계의 가치를 디자인하는 파트너’로 자리매김하게 된 핵심 경쟁력으로 평가된다.집사의 정원 관계자는 “이번 수상은 고객과 함께 만들어낸 성과”라며 “앞으로도 꽃과 식물이 지닌 자연의 힘을 통해 사람과 공간을 연결하고, 더 깊은 감동을 드릴 수 있도록 노력하겠다”고 전했다.이홍표 기자 hawlling@hankyung.com