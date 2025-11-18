[2025 한국소비자만족지수 1위] 디지털 콘텐츠 웹하드, 파일조

파일조가 ‘2025 한국소비자만족지수 1위’ IT(웹하드) 부문을 수상했다.파일조는 정기적인 내부·외부 보안 취약점 점검과 정책 검토를 통해 이용자 개인정보 보호와 콘텐츠 자산 관리 체계를 효율적으로 운영하고 있으며, 안전하고 신뢰할 수 있는 온라인 콘텐츠 서비스 환경을 구축해 나가고 있는 웹하드 브랜드이다.또한 국내 온라인 콘텐츠 유통 기업들과의 제휴를 지속해 웹하드 업계 최고 수준의 방대한 컨텐츠 양을 바탕으로 이용자들의 높은 만족도를 얻으며 온라인 컨텐츠 유통에 앞장서고 있다.불법 촬영물 및 불법 유통 콘텐츠에 대한 차단·필터링 시스템 운영도 강화하고 있다. ‘불법촬영물 없는 파일조 만들기’ 캠페인을 지속하며, 모니터링 인력 운영과 자동 탐지 시스템 도입 등을 통해 건전한 온라인 콘텐츠 이용 환경 조성에 힘쓰고 있다.파일조 관계자는 “이번 수상은 지속적인 웹하드 업계의 건전하고 긍정적인 문화를 선도하기 위해 꾸준히 노력한 결과”라며, “합법적 디지털 콘텐츠 유통 기반을 구축해온 노력이 이용자 평가로 이어진 것 같다. 앞으로도 정보보호 체계 고도화와 투명한 콘텐츠 관리 정책을 유지하고, 보다 책임있는 플랫폼 운영을 위해 지속적으로 개선해 나가겠다”고 말했다.이홍표 기자 hawlling@hankyung.com