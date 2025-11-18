[2025 한국소비자평가 1위] 부티크 호텔 브랜드, UH SUITE

UH SUITE가 ‘2025 한국소비자평가 1위’에서 호텔(콘텐츠) 부문을 3년 연속 수상했다.유에이치 스위트(UH SUITE)는 전 객실이 스위트룸으로 구성된 유에이치씨(UHC) 그룹의 부티크 호텔 브랜드다. 다도 테이블과 프라이빗 자쿠지 등을 갖춘 감각적인 객실로 인지도를 높였으며, 도심 번화가의 핵심 건물 일부 층에 입주하는 ‘에셋 라이트(Asset-light)’ 전략으로 고정비를 최소화하고 입지적 우위를 확보했다.현재 국내 주요 지점 다수가 증축 중이며, 높은 소셜미디어 가시성과 해외 인지도를 기반으로 국외 진출에도 속도를 내고 있다. 지난해 문을 연 일본 오사카 1호점 ‘난바 스테이션’은 월평균 90% 이상의 객실 가동률(OCC)을 기록하고 있으며, 지난 8월에는 오사카 2호점인 ‘난바 스테이션 더 스파’도 문을 열었다. 올해 하반기에는 오사카 3호점 개관이 예정되어 있다.유에이치 스위트를 비롯해 중화권 특화 브랜드 유화신(优华宸), 유에이치 플랫(UH FLAT), 유에이치 컨티넨탈(UH CONTINENTAL) 등 유에이치씨 그룹의 모든 국내외 지점은 브랜드 통합 앱 스테이션 바이 유에이치씨(STATION by UHC)를 통해 예약·결제·멤버십 서비스를 제공한다.박성재 유에이치씨 그룹 대표는 “유에이치 스위트는 유에이치씨 그룹의 정체성과 가장 가까운 브랜드”라면서 “단순한 숙박을 넘어 ‘일상 속의 비일상’이라는 특별한 경험을 제공하는 데 초점을 맞추고 있다. 이미 국내와 일본에서 경쟁력을 검증한 만큼, 앞으로도 국외 지점을 확대하며 글로벌 호텔 브랜드로 성장시켜 나가겠다”고 밝혔다.이홍표 기자 hawlling@hankyung.com