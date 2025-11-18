[2025 한국소비자평가 1위] 천연 화장품 브랜드, 스킨닥터미바

스킨닥터미바가 ‘2025 한국소비자평가 1위’에서 고객만족브랜드(스킨케어) 부문을 3년 연속 수상했다.스킨닥터미바는 미네랄이 지닌 생명력과 치유력, 그리고 자연 친화적 원료 연구에 집중해온 천연화장품 브랜드다. 차별화된 연구 철학과 진정성 있는 품질로 국내를 넘어 세계가 주목하는 뷰티 브랜드로 자리매김하고 있다.특히 문제성 피부를 가진 소비자들이 공통적으로 피부 속 칼슘 인자가 부족하다는 점에 주목한 스킨닥터미바는 건강한 피부 균형을 위한 ‘이온칼슘’의 효능을 오랜 기간 연구해왔다.스킨닥터미바의 특허성분 ‘이온칼슘’은 바다의 우유라 불리는 굴의 진주층에서 추출한 미네랄 칼슘을 구증구포의 방식을 통해 리포좀보다 약 1/1000 더 미세하게 이온화해 피부 깊숙이 스며들며 본연의 활력을 되찾게 한다. 이는 단순한 흡수를 넘어 피부의 생명주기인 턴오버를 건강하게 회복시키고, 균형 잡힌 피부 환경을 만들어주는 핵심 기술이다.스킨닥터미바 강석창 대표는 “이번 성과는 무엇보다도 고객들의 변함없는 신뢰와 성원이 있었기에 가능했다”며 “앞으로도 기대에 부응할 수 있도록 지속적인 혁신을 이어가고, 한층 높은 수준의 만족과 가치를 제공하기 위해 최선을 다하겠다”고 수상 소감을 밝혔다.이홍표 기자 hawlling@hankyung.com