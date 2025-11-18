[2025 한국소비자평가 1위] 22가지 영양소 올인원영양제, 리포데이

리포데이가 ‘2025 한국소비자평가 1위’에서 건강기능식품(정기구독 서비스) 부문을 4년 연속 수상했다.리포데이는 ‘모두의 건강 완성’이라는 브랜드 철학 아래, 바쁜 현대인을 위한 간편하고 지속 가능한 영양 섭취 습관을 제안해왔다. 고객은 원하는 날짜에 맞춰 제품을 받아볼 수 있고, 별도의 추가 주문 없이 자동 결제와 배송이 이뤄지는 정기구독 시스템으로 높은 편의성을 제공하고 있다.브랜드의 대표 제품인 남성·여성 종합 영양제 ‘올인원 맨즈팩’, ‘우먼팩’을 중심으로, 올해 상반기에는 건강 고민에 따라 선택할 수 있는 프리미엄 제품군을 새롭게 선보이며 제품 라인업을 더욱 강화했다. ‘올인원 맨즈부스터’, ‘올인원 우먼플러스’, ‘올인원 데일리 파이토’까지 만나볼 수 있다.또한 리포데이는 정기구독 회원 전용으로 ‘단일 영양소 추가 할인 서비스’를 제공해 필요 영양소만 선택적으로 보충할 수 있는 유연한 시스템을 갖췄으며, 일부 제품은 최대 70% 할인된 가격으로 제공해 경제적인 건강 루틴을 가능하게 했다.리포데이 관계자는 “고객의 건강을 가장 가까이에서 지켜보는 브랜드로서, 이번 4년 연속 수상은 고객분들이 보내주신 신뢰의 결과라고 생각한다”며 “앞으로도 성분, 조합, 흡수율까지 철저히 고민하며 고객 니즈에 기반한 정교한 솔루션을 제안하는 브랜드가 되겠다”고 전했다.이홍표 기자 hawlling@hankyung.com