[2025 한국소비자평가 1위] 신차장기렌트 전문 기업, 헬로오토플랜

헬로오토플랜이 ‘2025 한국소비자평가 1위’에서 서비스브랜드(신차장기렌트) 부문을 5년 연속 수상했다.헬로오토플랜은 렌트/리스 분야에서 다년간의 경험과 노하우 그리고 차에 대한 지식을 갖춘 전문가들이 소비자들에게 보다 합리적이고, 거품 없는 최상의 플랜을 설계·제공하고 있는 신차장기렌트 전문 기업이다.신차장기렌트는 신차를 직접 구매하지 않고 일정 기간 동안 대여해 차량을 운용하는 방법이다. 저렴한 월 렌탈료 외에 초기비용이나 자동차세, 보험료 등이 별도로 부과되지 않아 합리적이고, 법인이나 개인사업자의 경우 렌탈료는 전액 비용처리가 가능하다. 정비상품에 가입할 시 전문 정비기사가 정기적으로 방문해 점검 및 소모품 교체를 진행하는 만큼 차량 관리에 대한 부담이 없다.헬로오토플랜은 모든 자동차 브랜드, 수십 개의 캐피탈 파트너십을 통해 다양한 차량을 합리적인 비용으로 이용할 수 있고, 사고처리 부담이나 차량관리 부담이 없으며, 만기 때는 인수나 반납, 재이용 등과 같은 자유로운 선택이 가능한 것도 장점이다.이종후 대표는 “사업장 확장 및 임직원 증원 등 소비자들의 성원 덕분에 꾸준한 성장을 이루고 있음에 감사드린다”며, “앞으로도 고객만족을 목표로 최상의 서비스를 제공할 수 있도록 더욱 노력하겠다”고 전했다.이홍표 기자 hawlling@hankyung.com