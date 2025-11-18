[2025 한국소비자평가 1위] 신뢰와 안심의 치과 의원, 본플란트치과

본플란트치과가 ‘2025 한국소비자평가 1위’에서 의료(치과) 부문을 수상했다.본플란트치과는 단순히 치아를 심는 임플란트 시술을 넘어, 환자의 일상 회복과 삶의 질 향상을 목표로 하는 환자 중심 치과다.병원을 찾는 순간부터 수술 후 완전한 회복에 이르기까지 전 과정을 동행하는 본플란트치과의 시스템은 ‘치료 그 이상’을 지향한다. 진단 단계에서는 환자의 구강 건강, 식습관, 전신 질환 등을 종합적으로 고려해 개인별 맞춤 치료를 설계하고, 수술 후에는 정기적인 사후 관리 프로그램을 통해 장기적인 안정성을 확보한다.특히 본플란트치과는 환자의 불안을 해소하기 위해 세심한 커뮤니케이션을 중시한다. 시술 과정과 재료 선택에 대해 충분히 설명하고, 환자와의 상호 신뢰를 기반으로 한 참여형 진료 문화를 실천하고 있다.본플란트치과 관계자는 “환자의 구강 건강은 삶의 자신감과 직결된다”며 “본플란트치과는 의료 기술뿐 아니라 진심 어린 진료를 통해 환자에게 신뢰와 안심을 주는 병원이 되고자 한다”고 전했다.이홍표 기자 hawlling@hankyung.com