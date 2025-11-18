[2025 한국소비자평가 1위] 진정성 있는 아름다움 실현, 원더풀성형외과

원더풀성형외과가 ‘2025 한국소비자평가 1위’에서 성형외과(눈, 코 성형) 부문을 수상했다.원더풀성형외과는 눈, 코, 가슴 성형을 비롯한 미용 성형 전 분야에서 숙련된 의료진과 차별화된 수술 노하우를 기반으로, 환자의 안전성 및 높은 만족도를 동시에 실현하는 맞춤형 의료 서비스를 제공하고 있다.특히 ‘진정성 있는 아름다움 실현’이라는 철학 아래, 개인의 얼굴 구조와 고민 부위에 맞춘 정교한 수술 계획 수립과 1:1 맞춤형 솔루션을 통해 자연스럽고 조화로운 결과를 도출하는 데 집중하고 있다.여기에 서울대 출신의 대표원장을 중심으로 각 분야에서 풍부한 경험을 보유한 전문 의료진이 체계적인 협진 시스템을 구축, 수술 전후의 전 과정을 정밀하게 관리하고 있다.또한 성형수술뿐만 아니라 피부·쁘띠 등 미용시술 영역에서도 ‘자연스러움과 빠른 회복’을 핵심 가치로 내세워 국내는 물론 글로벌 시장에 새로운 미적 기준과 수요를 만들어내고 있다.원더풀성형외과 관계자는 “앞으로도 세대별·국가별로 다양한 미적 기준을 세밀하게 분석해 맞춤형 의료 서비스를 고도화하고, 글로벌 시장에서 K-뷰티의 위상을 더욱 높여 나가겠다”고 밝혔다.이홍표 기자 hawlling@hankyung.com