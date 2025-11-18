[2025 한국품질만족도 1위] 돈까스 전문 창업 브랜드, 카츠백

카츠백이 ‘2025 한국품질만족도 1위’에서 고객만족브랜드(돈까스프랜차이즈) 부문을 3년 연속 수상했다.카츠백은 꾸준한 품질 관리와 혁신적인 고객 서비스를 통해 대한민국 대표 돈까스 브랜드로 자리매김하고 있다.카츠백은 수상을 기념해 경기 불황 속에서도 안정적인 창업을 원하는 예비 창업자들을 위한 ‘노마진 창업 프로모션’을 진행한다. 이번 프로모션은 100호점까지 한정으로 시행되며, ▲가맹비 및 교육비 총 1,300만 원 전액 면제 ▲로열티 6개월 선납 시 300만 원 평생 면제 ▲점포 마케팅 2개월간 200만 원 본사지원 등 다양한 혜택이 포함된다.특히 본사는 가맹점 매출에 대한 책임 의지를 담아, 오픈 후 3개월 내 매출 3,000만 원 미달성 시 로열티 300만 원을 전액 환불하는 제도를 도입했다. 이는 본사의 수익보다 가맹점의 성장을 우선시하겠다는 실질적 지원 방침으로, 어려운 창업 시장 속에서도 실질적인 지원책으로 평가받고 있다.디아이디에프 백주영 대표는 “3년 연속 수상의 원동력은 가맹점주님들의 서비스 정신과 ‘좋은 음식을 손님에게 대접하겠다’는 진심 덕분”이라며 “매일 고객 리뷰를 보며 희로애락을 함께해 주신 가맹점주님들께 진심으로 감사드린다. 앞으로도 본사는 가맹점의 매출과 수익 향상을 위해 아낌없이 지원하겠다”고 말했다.이홍표 기자 hawlling@hankyung.com