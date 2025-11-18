[2025 한국품질만족도 1위] 맞춤형 건강기능성 의류 브랜드, KorBliss

KorBliss가 ‘2025 한국품질만족도 1위’에서 고객만족브랜드(건강기능성 언더웨어·이너웨어) 부문을 4년 연속 수상했다.KorBliss의 브리스코리아(주)는 건강과 아름다움을 동시에 추구하는 우수한 품질경영을 바탕으로 건강기능성 의류, 기능성 화장품, 건강기능식품 등을 제조하고 판매하는 선도적인 기업이다. 현대인의 변화하는 식생활과 라이프스타일에 맞춰 맞춤형 제품을 제공하며, 고객의 건강과 아름다움을 지키는 데 힘쓰고 있다.KorBliss는 최신 라이크라 소재와 인체공학적 디자인을 접목한 건강기능성 의류 브랜드로, 현대인의 체형에 최적화된 언더웨어와 이너웨어를 제공한다. 최첨단 가공 기술로 제작된 맞춤형 의류는 몸매를 아름답게 가꾸고, 바른 자세를 유지하며, 신체의 건강을 지키는 데 도움을 준다.이 제품은 남녀노소 누구에게나 적합하며, 다양한 직업군과 레저 활동, 운동에 필요한 기능성 의류를 제공하는 것이 특징이다. KorBliss는 이번 수상을 통해 브랜드 신뢰도를 더욱 강화하고, 앞으로도 소비자들에게 더 나은 제품과 서비스를 제공하기 위한 노력을 이어갈 예정이다.브리스코리아(주) 김익현 회장은 “앞으로도 고객을 최우선으로 생각하며 더욱 혁신적인 제품을 개발해 나가겠다”며 “고객 만족도를 높이는 데 최선을 다하며, 브랜드 가치를 지속적으로 강화해 나가겠다”라고 밝혔다.이홍표 기자 hawlling@hankyung.com