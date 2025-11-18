[2025 한국품질만족도 1위] 케겔운동 디바이스, 웨이브케어

웨이브케어가 ‘2025 한국품질만족도 1위’에서 헬스케어(케겔운동기구) 부문을 4년 연속 수상했다.웨이브케어는 앉은 상태로 간편하게 자동 케겔운동 효과를 누릴 수 있는 체외형 디바이스로, 복잡한 착용 과정 없이 특수 진동 자극을 통해 골반저근을 강화하는 제품이다. 탈의가 필요 없는 구조로 누구나 쉽게 이용할 수 있다.리진바이오는 웨이브케어의 기능성을 객관적으로 검증하기 위해 다양한 임상시험을 진행해왔다. 실험 결과, 웨이브케어 사용자들의 괄약근 수축력이 최대 4배까지 향상되는 것으로 나타나 효과가 입증되었다. 또한 개인의 상태와 목적에 맞춘 다양한 운동 모드 선택과 강도 조절 기능을 제공해 맞춤형 관리가 가능하다.특히 10분만 앉아 있어도 약 480회 케겔운동을 한 것과 같은 효과를 제공하는 특허 진동 기술이 적용되어, 바쁜 현대인도 손쉽게 꾸준한 케겔운동을 이어갈 수 있다. 최근 리진바이오는 마사지와 골반저근 케어를 동시에 할 수 있는 신제품 ‘웨이브케어 휴케마’를 출시하며 제품 라인업을 확장했다.리진바이오 관계자는 “웨이브케어는 단순한 운동기구를 넘어, 건강한 라이프스타일을 제안하는 브랜드로 성장하고 있다”며 “4년 연속 수상은 고객 신뢰와 만족이 만들어낸 결과로, 앞으로도 혁신적인 기술과 품질로 시장을 이끌겠다”고 밝혔다.이홍표 기자 hawlling@hankyung.com