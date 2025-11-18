[2025 한국품질만족도 1위] 침실가구(춘천옥침대)브랜드, 기채움 춘천옥

기채움 춘천옥이 ‘2025 한국품질만족도 1위’에서 침실가구(춘천옥침대) 부문을 5년 연속 수상했다.기채움 춘천옥은 소비자들이 뛰어난 품질의 제품을 합리적인 가격을 통해 만나볼 수 있도록 물류 및 운송비, 대리점 마진, 광고비용 등 유통단계를 최소화한 천연 춘천옥침대 브랜드이다.춘천에 있는 옥 광산에서 직접 채굴한 옥은 전문가가 가공하고 있으며, 보석감정을 받은 천연 옥을 사용하므로 품질 역시 우수하다. 소비자들의 취향에 맞춰 최고급 원목을 사용한 고급스러운 디자인으로 선보이고 있으며, 춘천옥, 춘천옥설, 춘천옥토, 춘천옥포켓, 춘천옥보석 등 여러 종류의 제품을 출시하고 있다.또한, 퀸사이즈 춘천옥침대 선택 시 좌측과 우측의 온도를 각각 조절하여 난방을 할 수 있는 좌우 분리 개별난방 기능이 제공되고 있다. 보료 내부에 전자파 차단 열선을 사용했으며, 디지털 컨트롤러가 장착되어 이중 과열 방지, 예약 등 다양하고 편리한 기능이 특징이다.기채움의료기 춘천옥침대 관계자는 “내 가족이 사용한다는 마음으로 좋은 재료를 담아 정직하게 제조하고 있다”며, “춘천옥 보석감정서, 원적외선, 시험성적서, 안전인증서 등을 모두 보유하고 있어 안심하고 사용할 수 있다”라고 전했다.이홍표 기자 hawlling@hankyung.com