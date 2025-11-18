[2025 한국품질만족도 1위] 온라인 명품 쇼핑몰, 트랜드메카

트랜드메카가 ‘2025 한국품질만족도 1위’에서 고객만족브랜드(명품쇼핑몰) 부문을 9년 연속 수상했다.트랜드메카는 해외 명품 시계 브랜드, 해외 디자이너 브랜드 등 약 180여 개의 명품 시계, 잡화, 의류 등의 브랜드를 취급하고 있는 온라인 명품 쇼핑몰이다. 파슬코리아와의 국내 총판 계약을 체결해, 온라인에 국한되었던 판매 채널을 오프라인 채널까지 본격적으로 확대 전개하고 있다.파슬코리아에서 전개하는 브랜드로는 아르마니, 디젤, 토리버치, 마이클코어스, 스카겐, 파슬 시계 및 주얼리 등이 있다. 또한, 라이프스타일 패션 브랜드 ‘티켓투더문(TICKET TO THE MOON)’을 국내에 공식 론칭했다.이외에도 트랜드메카는 공식A/S 센터를 자체적으로 운영하는 등 품질관리와 고객 만족도를 높이는 데 힘쓰고 있다. 정보보호관리체계(ISMS) 인증을 통해 정보통신 서비스에 대한 체계적인 관리와 사이버 보안 침해를 예방하고 있으며, 품질경영 시스템 인증서인 ‘ICR’도 획득한 바 있다.(주)트랜드메카 서대규 대표는 “올해로 한국품질만족도 1위를 9년 연속 수상함으로써 많은 고객들에게 신뢰를 받는 명품 쇼핑몰로 인정받은 것 같아 감회가 새롭다”고 밝혔다.이홍표 기자 hawlling@hankyung.com