[2025 한국품질만족도 1위] 원물 그대로의 K-안주 스낵, 아라움

아라움이 ‘2025 한국품질만족도 1위’에서 식품(안주스낵) 부문을 수상했다.아라움은 원물 그대로의 맛과 식감을 살려내는 튀김 기술로 주목받고 있는 안주 스낵 전문 기업이다. 자체 개발한 특허 공법을 통해 상온에서도 바삭함을 오래 유지하는 기술력을 확보했으며, 이를 바탕으로 다양한 안주형 제품을 선보이며 시장에서 품질 경쟁력을 입증하고 있다.대표 제품인 ‘곰표 후라이드오징어튀김’은 코스트코를 통해 소비자와 만나고 있으며, ‘넷플릭스 블랙타이거새우 와사비맛’과 ‘투다리3종(새우머리튀김, 오징어몸통튀김, 쥐포튀김)’은 편의점 채널에서 큰 인기를 끌고 있다.특히, 아라움의 제품은 원물을 갈지 않고 그대로 튀겨내 원물 본연의 맛과 바삭한 식감을 동시에 구현해내며 섬세한 맛과 식감을 중시하는 소비자들로부터 높은 평가를 받고 있다. 국내를 넘어 미국, 유럽, 중국, 대만 등 글로벌 시장에서도 제품력을 인정받아 수출을 확대하고 있으며, ‘품질로 승부하는 K-안주 스낵’이라는 새로운 기준을 제시하고 있다.김미선 (주)아라움 대표는 “아라움의 제품은 단순한 간식이 아닌, 원물의 신선함과 기술력이 담긴 ‘믿고 먹을 수 있는’ 고품질 스낵”이라며 “앞으로도 ‘진짜를 튀긴다’는 철학 아래, 건강하고 맛있는 안주 스낵을 통해 소비자에게 더 큰 만족을 드릴 수 있도록 노력하겠다”고 전했다.이홍표 기자 hawlling@hankyung.com