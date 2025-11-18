[2025 한국품질만족도 1위] 냉동·HVAC 솔루션 브랜드, 엘리텍코리아

엘리텍코리아가 ‘2025 한국품질만족도 1위’에서 산업용기기(데이터로거) 부문을 수상했다.엘리텍(Elitech)은 산업용 데이터로거(Data Logger)와 온습도 모니터링 솔루션 분야에서 세계적인 기술력을 보유한 브랜드로, 냉동·물류·제약 등 다양한 산업 환경에서 신뢰성 높은 데이터 관리 솔루션을 제공하고 있다.국내에서는 (주)탐텍씨엔에스가 엘리텍의 한국 내 Sole Agency(단독 총판)로 활동하고 있으며, 엘리텍 제품의 기술지원, 품질관리, 인증 대응 등 브랜드의 국내 시장 운영을 총괄하고 있다. 또한 다양한 산업 현장에 최적화된 엘리텍의 계측기기와 시스템을 공급하며 국내 시장의 품질 신뢰를 높이고 있다.탐텍씨엔에스는 ‘데이터를 통한 산업의 혁신’을 핵심 가치로 삼고, 스마트팩토리·콜드체인·환경 모니터링 등 다양한 산업 현장에서 요구되는 맞춤형 솔루션을 제공하고 있다. 최근에는 실시간 데이터 수집과 본사 클라우드 기반의 IoT 데이터 관리 플랫폼을 활용해 산업 현장의 품질 관리와 설비 효율 향상에 기여하고 있다.탐텍씨엔에스 관계자는 “이번 수상을 계기로 엘리텍 브랜드의 국내 입지를 더욱 강화하고, 데이터 기반의 산업 계측 솔루션 분야에서 지속적인 혁신과 품질 향상을 이어가겠다”고 전했다.이홍표 기자 hawlling@hankyung.com