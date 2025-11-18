[2025 한국품질만족도 1위] 하이엔드 PC방의 기준, 제우스 PC방

제우스 PC방이 ‘2025 한국품질만족도 1위’에서 고객만족브랜드(PC방) 부문을 수상했다.제우스 PC방은 2025년에 출시된 ‘하이엔드 PC방’ 브랜드로, PC방 창업 컨설팅 기업 (주)비엔엠컴퍼니에서 ‘레드포스PC아레나’에 이어 새롭게 론칭했다. 현재까지 당산점, 수유점, 제주본점, 창천점, 대전점으로 총 5개의 시그니처 매장이 오픈돼 각 매장마다 높은 가동률의 성과를 이루고 있다.해당 브랜드는 일반 PC방과는 차별화를 두기 위해, 지리적 우위는 물론 국내 최고 사양의 PC세팅(CPU, 그래픽카드, RAM, 모니터, 주변기기), 국내 유명 브랜드와의 협업, 프리미엄 FPS 특화 매장, e스포츠 경기장 등 다양한 마케팅 포인트를 통해 B2B와 B2C 모두에게 만족할 만한 새로운 복합문화공간을 선보이고 있다.제우스 PC방 당산점, 수유점, 제주본점의 경우 현재까지도 국내에서 가장 좋은 사양의 PC방이라고 할 수 있을 정도로 강력한 게이밍 기어가 세팅돼 있다. 1인석 1세트가 1천만 원이 넘는 세팅이 준비돼 있는 만큼 외국인들도 관광을 올 정도다. 아울러 수유점과 제주본점의 경우 음료 브랜드 ‘마운틴듀’와 협업해 음료 브랜드 모델의 성지순례 명소가 됐다는 것이 업체 측 설명이다.제우스 PC방 서희원 대표는 “2026년까지 100호점을 목표로 빠르게 성장시킬 계획이다. 이와 함께 자사의 PC방들이 아시아 전역에 진출을 앞두고 있어 새로운 PC방 문화를 다시 쓰고 나아가 e스포츠 시장을 선도하겠다”고 전했다.이홍표 기자 hawlling@hankyung.com