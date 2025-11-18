[2025 한국품질만족도 1위] 알뜰폰 전문 브랜드, 프리티

프리티가 ‘2025 한국품질만족도 1위’에서 통신(알뜰폰) 부문을 수상했다.프리티는 통신 서비스 본연의 품질 강화를 위해 데이터 품질, 통화 품질, 개통 안정성 등 핵심 품질지표(QoS)를 정기적으로 점검하고, 고객의 이용 환경 전반에서 품질 저하 요인을 실시간으로 모니터링하는 체계를 운영하고 있다. 또한 고객센터 응대 품질과 셀프개통·eSIM 서비스 UX 개선 등 비대면 서비스 품질 고도화에도 집중하고 있다.아울러 프리티는 ‘가성비를 넘어, 품질로 인정받는 알뜰폰’을 목표로, 통신 품질 강화와 함께 생활 속 만족도를 높이는 서비스 품질 혁신도 병행하고 있다. 이에 따라 은행·쇼핑·여행 등 일상 전반과 연계된 생활형 제휴 혜택을 확대하며, ‘통신비 절감 + 라이프 혜택’의 투트랙 전략으로 브랜드 신뢰도를 높이고 있다.이외에도 캐나다 3대 통신사 ‘텔러스(TELUS)’와의 제휴를 통해 ‘프리티 캐나다’를 론칭, 워홀러·유학생·장기 거주자를 위한 Dual Plan(한국+캐나다 통합 요금제)을 선보이면서 국내 시장을 넘어 글로벌 서비스 품질 경쟁력도 인정받고 있다.주식회사 프리텔레콤 관계자는 “프리티의 품질은 단순히 통신망 속도나 커버리지의 문제가 아니라, 고객이 매일 사용하는 모든 경험의 완성도를 뜻한다”며 “합리적인 가격 안에서도 품질만큼은 타협하지 않는 알뜰폰의 새로운 기준을 제시하겠다”고 밝혔다.이홍표 기자 hawlling@hankyung.com