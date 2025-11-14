MZ 덕에 ‘크루즈’가 힙해졌다

한 때 은퇴자들의 전유물로 여겨지던 크루즈 여행이 MZ세대의 참여로 빠르게 젊어지고 있다. 젊은층의 수요가 늘면서 크루즈 산업은 성장세를 이어가고 있으며, 크루즈가 노년층 여행이라는 인식도 빠르게 바뀌고 있다.13일(현지 시각) 영국 파이낸셜타임즈(FT)는 “젊은 승객의 예약 증가가 침체된 여행 업계에 활력을 불어넣고 있다”며 “MZ세대가 크루즈 산업을 구하고 있다”고 전했다.실제 평균 크루즈 승객 연령은 계속 낮아지고 있다. FT와 업계 보고서에 따르면, 영국에서는 25~34세 여행객의 20% 이상이 지난해 크루즈 여행을 경험했다. 이는 2019년 5% 미만에서 크게 증가한 수치다.전 세계적으로도 같은 현상이 나타난다. 크루즈 라인 국제 협회(CLIA)에 따르면, 지난 9월 기준 크루즈 여행객의 36%가 40세 미만이었다. 2015년 같은 조사에서 30~39세 비중이 25%였던 것과 비교하면 젊은층 유입이 두드러진다.미국에서도 Z세대가 산업 성장을 주도하고 있다. CivicScience에 따르면 미국 가구의 크루즈 지출은 2023년 9월 기준 전년 대비 9% 늘었다. 같은 기간 전체 여행 지출이 2% 감소한 것과 대비된다. 또한 올해 1월 기준 18~24세 Z세대 성인의 73%가 “크루즈 여행에 관심 있다”고 답해 전체 평균(51%)을 크게 웃돌았다.소셜 미디어(SNS)를 통한 크루즈 관련 콘텐츠 확산도 이미지 개선에 큰 역할을 했다. 어도브 조사에 따르면, Z세대의 62%, 밀레니얼 세대의 49%가 틱톡을 주요 검색 엔진으로 활용하고 있으며 틱톡 내 ‘크루즈’ 관련 콘텐츠는 약 7억 회, ‘크루즈 휴가’는 약 1억 6,000만 회의 조회수를 기록했다. 이는 크루즈 여행에 대한 젊은 세대의 관심이 SNS를 통해 확산하고 있음을 보여준다.소유보다 경험을 중시하는 MZ세대의 라이프스타일도 영향을 미쳤다. 이벤트브라이트 조사에서 밀레니얼 세대의 78%는 “물건보다 경험에 돈을 쓰는 것을 선호한다”고 답했으며, 72%는 “경험에 더 큰 돈을 지불할 의향이 있다”고 밝혔다. 크루즈처럼 하나의 패키지로 다양한 여행 경험을 즐길 수 있는 여행 형태와 잘 맞아떨어진다.편리함에 대한 선호도 주요 이유로 꼽힌다. FT는 “짐을 싸고 푸는 번거로움 없이 여러 목적지를 이동할 수 있다는 점이 젊은층에게 매력적”이라며, 크루즈의 올인클루시브 구조가 효율을 중시하는 MZ세대 취향과 잘 맞는다”고 분석했다.이에 맞춰 크루즈 업계도 서비스 전반을 MZ세대 중심으로 재편하고 있다. 살라스, MSC 등 주요 선사는 직장인 비중이 높은 MZ세대를 겨냥해 3~4일짜리 짧은 일정을 확대하고, 단기간에 다양한 체험을 즐길 수 있는 노선을 확대하고 있다.지속가능성을 중시하는 젊은 세대를 고려한 프로그램도 늘고 있다. 홀랜드 아메리카는 당일 잡은 해산물을 제공하는 ‘프레시 피시’ 프로그램을 운영하고, 린드블란드는 제로 웨이스트 기반 메뉴를 선보이고 있다. MSC는 친환경 연료를 사용하는 선박을 도입했으며, 후르티루텐은 소음과 배기가스를 줄인 하이브리드 전기선을 운영 중이다.또한 SNS 친화적인 서비스를 강화해 포토존, 디지털 객실, 앱 기반 서비스, 유연한 식사 옵션 등도 강화되고 있다.MSC크루즈의 수잔 살라스 부사장은 “MZ세대는 매끄럽고 편리한 휴가를 원하기 때문에, 한 번 짐을 한 번 풀고 여러 여행지를 항해하는 크루즈를 선택하고 있다”고 풀이했다. 그는 ”유연한 다이닝 옵션, 혁신적인 웰니스 프로그램, 짧은 여정을 요구하는 젊은 여행객들의 기대에 맞추기 위해 업계 전반이 새로운 서비스를 도입하고 있다”고 덧붙였다.김민주 기자 minjoo@hankyung.com