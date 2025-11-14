아빠식당, ‘Vietnam Food expo 2025’ 참가

㈜호재에프에스가 운영하는 HMR 브랜드 ‘아빠식당’이 11월 12일부터 15일까지 베트남 호치민시 사이공전시컨벤션센터(SECC)에서 개최되는 ‘Vietnam Food expo 2025’에 참가했다.해당 박람회는 동남아 최대 규모의 식품 전문 전시회로, 매해 수천 명의 글로벌 식품 바이어들이 방문하는 것으로 알려져 있다.아빠식당은 2020년 론칭 후 한식 간편식(HMR)을 기반으로 시장 입지를 강화해온 브랜드다. ‘세상에서 가장 쉬운 요리, 요린이도 뚝딱 만들 수 있는 간편하고 맛있는 한 끼’라는 캐치프레이즈 아래, 누구나 손쉽게 조리할 수 있는 국·탕·전골류를 주력 제품군으로 선보이고 있다.특히 아빠식당은 최근 베트남 내 한식 소비가 급증하는 흐름 속에서 인기 제품 10종에 대해 현지 유통사와의 정식 수출 계약을 체결하는 등 베트남에서 두드러진 성과를 보여주고 있다. 이번 Vietnam Food expo 2025 참가는 이러한 수요 확대 흐름을 구체화하는 계기로, 아빠식당은 현장에서 대표 제품을 직접 시연·시식 형태로 선보이며 높은 호응을 얻었다.아빠식당 관계자는 “베트남은 젊은 인구 비중과 외식·간편식 소비 증가율이 높은 시장으로, K-푸드에 대한 관심도 빠르게 확대되고 있다”며 “이번 박람회 참가를 통해 현지 바이어들과 보다 긴밀히 소통하고, 아빠식당의 맛과 품질을 직접 체험하실 수 있도록 했다. 앞으로도 다양한 글로벌 시장 공략을 강화하며 한국식 간편식의 국제 경쟁력을 높이는 데 힘쓸 것”이라고 전했다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com