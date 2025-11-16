17~23일, 대상·오뚜기 가공식품 30종 할인
2개 이상 구매시 50% 할인, 1+1 등 혜택 풍성

SSG닷컴, '싸고 빠른' 대상·오뚜기 장보기 행사 연다
SSG닷컴은 오는 17일부터 23일까지 '대상·오뚜기 푸드픽' 행사를 진행한다.

'푸드픽'은 쓱닷컴이 이마트와 협업해 인기 가공식품을 저렴한 가격에 선보이며 당일배송도 제공하는 할인 행사다.

이번 행사는 대상·오뚜기의 인기 상품을 2개 이상 구매 시 50% 할인 및 1+1 구성 등 풍성한 혜택을 준비했다.

대상은 종가 맛김치(800g)와 청정원 순창쌈장(500g)을 각 2개 이상 구매 시 50% 할인가에 선보인다.

오뚜기는 트러플치즈 투움바피자(363g) 2개 이상 구매 시 50% 할인하며, 포도씨유(900ml)는 1+1 혜택으로 준비했다. 오뚜기 작은밥(150g*6입)은 33% 할인가에 구매할 수 있다.

이외에도 1300여종의 대상·오뚜기 상품을 4만원 이상 구매 시 1만원을 즉시 할인해주는 ‘릴레이 에누리’ 행사도 함께 열린다.

행사 상품은 '쓱 주간배송'을 통해 오후 1~2시까지 주문하면 당일배송 받을 수 있다. '쓱 주간배송'은 고객이 원하는 날짜와 시간대를 선택할 수 있어 장보기 편의성을 높였다.

'쓱 주간배송'은 전국 100여곳에 위치한 이마트 점포 후방 물류시설을 활용해 고객이 주문한 상품을 신선하고 빠르게 배송하고 있다.

배송은 ▲특별시·광역시·특별자치시 (서울, 인천, 대전, 광주, 대구, 울산, 부산, 세종) ▲경기도 (가평, 고양, 과천, 광명, 광주, 구리, 군포, 김포, 남양주, 동두천, 부천, 성남, 수원, 시흥, 안산, 안성, 안양, 양주, 여주, 오산, 용인, 의왕, 의정부, 이천, 파주, 평택, 포천, 하남, 화성) ▲충청북도 (청주, 충주) ▲충청남도 (계룡, 공주, 서산, 아산, 천안, 태안) ▲강원특별자치도 (강릉, 동해, 삼척, 속초, 양양, 원주, 춘천, 홍천) ▲경상북도 (경산, 경주, 구미, 김천, 안동, 영천, 예천, 칠곡, 포항) ▲경상남도 (거제, 고성, 김해, 밀양, 양산, 진주, 창원, 통영, 함안) ▲전북특별자치도 (군산, 김제, 완주, 익산, 전주) ▲전라남도 (광양, 나주, 목포, 무안, 순천, 여수, 화순) ▲제주특별자치도 (서귀포, 제주) 등에서 이뤄진다.

김현성 SSG닷컴 영업1담당은 “이마트와 함께 소비자가 선호하는 생활 필수품을 전국 어디서나 합리적인 가격에 편리하게 배송 받을 수 있도록 준비했다"고 강조했다.

최수진 기자 jinny0618@hankyung.com