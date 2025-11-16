SSG닷컴, '싸고 빠른' 대상·오뚜기 장보기 행사 연다

17~23일, 대상·오뚜기 가공식품 30종 할인

2개 이상 구매시 50% 할인, 1+1 등 혜택 풍성

SSG닷컴은 오는 17일부터 23일까지 '대상·오뚜기 푸드픽' 행사를 진행한다.'푸드픽'은 쓱닷컴이 이마트와 협업해 인기 가공식품을 저렴한 가격에 선보이며 당일배송도 제공하는 할인 행사다.이번 행사는 대상·오뚜기의 인기 상품을 2개 이상 구매 시 50% 할인 및 1+1 구성 등 풍성한 혜택을 준비했다.대상은 종가 맛김치(800g)와 청정원 순창쌈장(500g)을 각 2개 이상 구매 시 50% 할인가에 선보인다.오뚜기는 트러플치즈 투움바피자(363g) 2개 이상 구매 시 50% 할인하며, 포도씨유(900ml)는 1+1 혜택으로 준비했다. 오뚜기 작은밥(150g*6입)은 33% 할인가에 구매할 수 있다.이외에도 1300여종의 대상·오뚜기 상품을 4만원 이상 구매 시 1만원을 즉시 할인해주는 ‘릴레이 에누리’ 행사도 함께 열린다.행사 상품은 '쓱 주간배송'을 통해 오후 1~2시까지 주문하면 당일배송 받을 수 있다. '쓱 주간배송'은 고객이 원하는 날짜와 시간대를 선택할 수 있어 장보기 편의성을 높였다.'쓱 주간배송'은 전국 100여곳에 위치한 이마트 점포 후방 물류시설을 활용해 고객이 주문한 상품을 신선하고 빠르게 배송하고 있다.배송은 ▲특별시·광역시·특별자치시 (서울, 인천, 대전, 광주, 대구, 울산, 부산, 세종) ▲경기도 (가평, 고양, 과천, 광명, 광주, 구리, 군포, 김포, 남양주, 동두천, 부천, 성남, 수원, 시흥, 안산, 안성, 안양, 양주, 여주, 오산, 용인, 의왕, 의정부, 이천, 파주, 평택, 포천, 하남, 화성) ▲충청북도 (청주, 충주) ▲충청남도 (계룡, 공주, 서산, 아산, 천안, 태안) ▲강원특별자치도 (강릉, 동해, 삼척, 속초, 양양, 원주, 춘천, 홍천) ▲경상북도 (경산, 경주, 구미, 김천, 안동, 영천, 예천, 칠곡, 포항) ▲경상남도 (거제, 고성, 김해, 밀양, 양산, 진주, 창원, 통영, 함안) ▲전북특별자치도 (군산, 김제, 완주, 익산, 전주) ▲전라남도 (광양, 나주, 목포, 무안, 순천, 여수, 화순) ▲제주특별자치도 (서귀포, 제주) 등에서 이뤄진다.김현성 SSG닷컴 영업1담당은 “이마트와 함께 소비자가 선호하는 생활 필수품을 전국 어디서나 합리적인 가격에 편리하게 배송 받을 수 있도록 준비했다"고 강조했다.최수진 기자 jinny0618@hankyung.com