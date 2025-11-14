대방산업개발 '시흥거모지구 대방 엘리움' 모집공고 금일 14일 게재

오늘(14일) 한국부동산원 청약홈에 따르면, 시흥거모공공주택지구 내 S-2BL, B-2BL 일원에 ‘시흥거모지구 대방 엘리움 더 루체Ⅰ·Ⅱ’에 대한 입주자 모집 공고가 게재됐다. 견본주택 오픈은 내주 19일(수) 예정되어 있으며, 청약접수는 11월 24일(월)~26일(수), 당첨자 발표는 12월 3일(수)~4일(목)이다.해당 단지가 들어서는 시흥거모지구는 약 1만여 세대의 주거와 상업, 업무지역이 어울린 공공택지 대규모 신도시로 '대방 엘리움'은 1, 2단지, 지하 2층~지상 최고 23층, 총 682세대로 조성된다. 단지는 선호도 높은 △84㎡, 실속 높은 △122㎡ 중대형 평면 위주로 구성돼 희소성이 높다.해당 단지는 지난 10월 15일 발표된 정부의 부동산 규제 강화 조치에서 제외된 비규제 지역에 위치해 있다. 이에 따라 대출, 전매, 청약 자격 등 각종 규제에서 상대적으로 자유롭다.여기에 더해 분양가상한제가 적용되는 단지로, 분양가가 인근 시세 대비 합리적으로 책정될 전망이다. 이러한 제도가 적용된 단지는 공급 자체가 제한적인 만큼 희소성이 높고 실질적인 가격 메리트가 커, 초기 청약 경쟁률이 높게 형성될 가능성이 크다.또한, 제기천 수변공원(예정)과의 직접 연결된 설계를 통해 입주민의 생활 편의성과 주거 쾌적성을 동시에 높일 전망이다. 단지 공원 진출입로 및 보행자 도로가 제기천 수변공원(예정)과 직접 이어지는 특화 설계가 적용된다. 이를 통해 입주민은 별도의 도로 이동 없이 수변공원으로 바로 진출입이 가능해, 일상 속에서 공원을 손쉽게 이용할 수 있을 것으로 기대된다.또한 단지는 전 세대 맞통풍·4BAY 구조를 적용해 자연환기와 채광을 극대화했다. 맞통풍이 가능한 평면 구성은 실내 공기 순환을 원활히 하고, 넓은 개방감을 확보해 쾌적한 주거환경을 구현한다. 또한, 고급스러운 외관을 자랑하는 유리난간 창호를 적용하여 탁 트인 전망과 개방감은 물론 시흥거모지구 랜드마크 단지로 가치를 확보했다.해당 단지의 견본주택은 시흥시 장곡동 일원에 마련될 예정이다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com