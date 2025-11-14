국내외 핵심 ESG(환경·사회·지배구조) 뉴스를 선별해 전달합니다.

6일(현지시간) 브라질 베렘에서 열린 COP30 정상 원탁회의에서 각국 정상들이 ‘열대우림 영구보전기금(Tropical Forest Forever Facility·TFFF)’ 출범을 논의하고 있다. 사진=연합뉴스

제28차 유엔기후변화협약 당사국총회(COP28)에서 합의한 ‘화석연료 탈피’ 약속을 구체화하기 위해 브라질이 COP30에서 ‘퇴출 로드맵’ 논의를 공식화하고 있다. 룰라 브라질 대통령이 각국 정상에게 로드맵 마련을 요청한 데 이어, 영국·독일·프랑스·덴마크·콜롬비아·케냐 등과 연합을 꾸려 별도의 선언과 연대를 모색 중이다.13일 블룸버그에 따르면 로드맵은 즉시 협상문에 반영되는 것은 아니며, 이번 COP30 최종 결정문에 방향성을 명시하고 내년까지 각국이 구체 계획을 마련하는 방식이 검토되고 있다. 다만 사우디아라비아 등 산유국과 파리협정 탈퇴를 공식화하며 화석연료 확대 정책을 추진 중인 트럼프 미국 행정부의 압박이 최대 난관으로 꼽힌다.유럽의회가 13일(현지시간) 지속가능성 공시(CSRD)와 기업 공급망 실사(CSDDD)를 대폭 완화하는 ‘옴니버스 지침’ 협상안을 찬성 382표, 반대 249표, 기권 13표로 가결했다. 기존에 중도·중도좌파가 추진하던 절충안이 표결 직전 무산되면서, 중도우파 유럽인민당(EPP)이 극우 성향 정당들과 손잡고 완화안을 통과시켰다. 이번 표결로 향후 유럽이사회·유럽집행위원회와의 삼자협상에 들어갈 공식 입장이 정리됐다.이번 협상안의 핵심은 ESG 규제 대상 기업을 대폭 축소한 것이다. CSRD와 EU 녹색분류체계(택소노미) 공시 의무는 직원 1750명 이상·연매출 4억5000만유로(7000억원) 이상 대기업으로 한정됐다. 기존 대비 적용 대상 기업이 92% 줄어드는 수준이다. CSDDD 역시 직원 5000명 이상·연매출 15억유로(2조5000억원) 기업만 의무 적용되며, 핵심 조항이던 기후전환계획 제출 의무가 삭제됐다. 위반 시 부과되는 과징금도 기존 ‘글로벌 매출의 5%’에서 회원국 자율 부과로 완화됐다.표결 과정에서 중도·중도좌파 연대가 붕괴하고, EPP가 우파·극우 세력과 결집해 완화안을 주도하면서 정치적 파장도 커지고 있다. 시민단체들은 “EU의 사회·환경 기준이 후퇴했다”고 비판하고 있다. 유럽의회는 연내 법안 확정을 목표로 하고 있다.전 세계 지속가능·책임투자(SRI) 방식으로 관리되는 자산이 16조7000억달러(2경원대)로 집계되며, 2년 만(2022~2024년)에 5조5000억달러(8000조원) 증가한 것으로 나타났다. 글로벌 지속가능투자연합(GSIA)은 11일 이러한 내용을 담은 7차 지속가능투자 리뷰를 COP30에서 발표했다.GSIA는 공시 규제 강화와 시장 기준 정비로 공시 체계가 빠르게 정착하고 있다며, 지속가능 투자가 ‘틈새 전략’에서 금융 시스템의 중심축으로 이동하고 있다고 평가했다. 보고서는 청정에너지 투자 증가, 그린 이코노미 고성장을 긍정적 신호로 제시하며 “지속가능 경제로의 전환은 이미 진행 중”이라고 밝혔다. 특히 스튜어드십(수탁자 책임)과 주주관여 활동이 빠르게 확대되고, EU에서 시작된 지속가능 공시 제도가 여러 지역으로 확산되면서 투자 자산이 늘고 투명성도 강화되고 있다고 분석했다.국제지속가능성기준위원회(ISSB)가 지난 6일 생물다양성·생태계 서비스 등 자연 관련 공시 기준 제정에 본격 착수하기로 만장일치 의결한 것으로 알려졌다. 14일 투자업계에 따르면 ISSB는 기존 지속가능성·기후 공시 기준(IFRS S1·S2)에 ‘자연 관련 리스크·기회’를 보완하는 단계적 공시 요건을 우선 도입하는 방안을 검토하고 있다. ISSB는 2026년 예레반에서 열리는 생물다양성협약 COP17까지 공시 초안을 마련하는 것을 목표로 삼고 있다. 다만 기후 공시(S2)처럼 별도 ‘자연 기준’을 즉시 만드는 것에는 기업 부담과 시장 수용성을 고려해 신중론이 우세한 상황이다.부산 기장군 고리 2호기 원전이 가동 중단 2년7개월 만에 원자력안전위원회에서 ‘계속운전’ 승인을 받았다. 인공지능(AI) 데이터센터 확산과 2035년 국가온실가스감축목표(NDC) 달성을 위한 전력 수급 안정 차원에서 ‘원전 카드’의 필요성이 재확인됐다는 평가가 나온다.685MW급 고리 2호기는 수명이 10년 연장돼 2033년 4월까지 가동하게 된다. 이를 계기로 고리 3·4호기와 한빛·한울 등 나머지 노후 원전 9기의 수명 연장 심사도 속도를 낼 전망이다. AI 업계는 데이터센터 전력 수요가 2038년까지 약 4배 증가할 것으로 보고 있으며 기존 원전 가동률 제고와 함께 대형 원전 2기·소형모듈원전(SMR) 1기 등 신규 원전 건설이 계획대로 추진돼야 AI 전환(AX)과 녹색전환(GX)을 뒷받침할 수 있다는 입장이다.