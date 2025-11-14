서울 용산구 LS용산타워. 사진=한국경제신문

㈜ LS는 올해 3분기 연결 기준 매출 8조 728억원, 영업이익 2 571억원, 순이익 10 46억원을 기록했다고 14일 공시했다.



전년 동기 대비 매출은 13.9%, 영업이익은 63.6%, 순이익은 45.6% 증가한 수치다.



3분기 누적 매출액은 22조8 408억원, 영업이익은 7 973억원으로 전년 같은 기간과 비교해 각각 11.7%와 2.9% 늘어났다.



이러한 호실적은 LS전선, LS일렉트릭, LS MnM 등 주요 계열사의 사업 호조 덕분이라고 LS는 설명했다.



LS전선은 초고압 케이블과 해저케이블 등 고부가가치 제품의 수주가 확대되며 수익성이 개선됐다.



LS일렉트릭은 초고압 변압기와 중·저전압 전력기기, 인공지능( AI) 데이터센터 분야에서 유의미한 성과를 달성했으며, LS MnM은 귀금속 가격 상승과 더불어 반도체 업황 호조에 따른 고순도 황산 수요가 확대되며 실적이 증가했다.



에식스솔루션즈는 전기차 캐즘(일시적 수요 정체)에도 변압기용 특수 권선( CTC) 사업 호조로 전년 수준의 실적을 유지했다.



특히 전력 슈퍼사이클을 맞아 북미뿐 아니라 유럽, 동남아 등으로 수출 판로를 넓힌 결과 LS전선과 LS일렉트릭의 올해 3분기 수주 잔고는 10조원을 돌파했다.



향후 LS는 북미, 유럽 등 글로벌 시장을 주축으로 한 전선 및 전력기기 인프라 투자 확대에 적극적으로 나설 예정이다. 또 해저케이블과 초고압 변압기, CTC 등의 생산능력 확대에도 박차를 가할 계획이다.





안옥희 기자 ahnoh05@hankyung.com