14일 공개된 버크셔의 9월 말 기준 보유주식 현황 자료(Form 13F)에 따르면, 버크셔는 알파벳 주식을 43억3000만 달러(한화 약 6조3000억원) 어치 보유했다고 신고했다.
버핏은 '가치투자'를 투자 철학으로 내세우며 그동안 애플을 제외한 기술주 투자에 신중한 자세를 취해왔다.
월가에선 버핏과 2023년 별세한 찰리 멍거 버크셔 부회장이 과거 구글에 대한 투자 기회를 놓친 것을 후회한다는 발언을 한 사실에 주목하고 있다.
멍거 부회장은 2017년 연례 주주총회에서 "기술주 분야에서 저지른 최악의 실수가 무엇이냐고 묻는다면 구글을 알아보지 못한 것이라고 생각한다"라고 말한 바 있다. 당시 버핏 회장도 구글 투자설명서를 작성한 사람들이 찾아온 적이 있다면서 "얼마든지 질문해서 구글을 파악할 기회가 있었는데 놓쳤다"고 아쉬워했다.
한편 버크셔는 3분기 들어서도 애플 지분을 15% 줄인 것으로 신고했다. 다만 매도 후에도 애플 보유 지분가치는 607억 달러(약 88조원)로, 버크셔의 상장주 투자종목 중 여전히 평가가치 1위를 차지했다.
