사진=연합뉴스

워런 버핏(95) 회장이 이끄는 버크셔해서웨이가 구글 모회사 알파벳 주식을 대규모 매입했다.14일 공개된 버크셔의 9월 말 기준 보유주식 현황 자료(Form 13F)에 따르면, 버크셔는 알파벳 주식을 43억3000만 달러(한화 약 6조3000억원) 어치 보유했다고 신고했다.버핏은 '가치투자'를 투자 철학으로 내세우며 그동안 애플을 제외한 기술주 투자에 신중한 자세를 취해왔다.월가에선 버핏과 2023년 별세한 찰리 멍거 버크셔 부회장이 과거 구글에 대한 투자 기회를 놓친 것을 후회한다는 발언을 한 사실에 주목하고 있다.멍거 부회장은 2017년 연례 주주총회에서 "기술주 분야에서 저지른 최악의 실수가 무엇이냐고 묻는다면 구글을 알아보지 못한 것이라고 생각한다"라고 말한 바 있다. 당시 버핏 회장도 구글 투자설명서를 작성한 사람들이 찾아온 적이 있다면서 "얼마든지 질문해서 구글을 파악할 기회가 있었는데 놓쳤다"고 아쉬워했다.한편 버크셔는 3분기 들어서도 애플 지분을 15% 줄인 것으로 신고했다. 다만 매도 후에도 애플 보유 지분가치는 607억 달러(약 88조원)로, 버크셔의 상장주 투자종목 중 여전히 평가가치 1위를 차지했다.김정우 기자 enyou@hankyung.com