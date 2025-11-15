시진핑 중국 국가주석과 다카이치 사나에 일본 총리가 지난달 31일 경주에서 열린 중일 정상회담에 앞서 악수하고 있다. 사진=연합뉴스

중일 관계가 급격히 악화하는 모양새다. 다카이치 사나에 일본 총리의 '유사시 대만 개입' 발언 때문이다. 일본을 연일 강경 비판하고 있는 중국은 자국민에게 일본 방문 자제까지 권고하고 나섰다.주일 중국 대사관은 15일 공식 위챗 계정을 통해 "중국 외교부와 주일 중국대사관·영사관은 가까운 시일에 일본을 방문하는 것을 엄중히 주의해야 한다는 것을 알려드린다"라면서 "이미 일본에 있는 중국인의 경우에는 현지 치안 상황을 주시하고 안전 의식을 높여야 한다"고 밝혔다.이 계정은 "최근 일본 지도자가 대만 관련 노골적인 도발 발언을 공개적으로 해 중일 간 인적 교류 분위기를 심각하게 악화시켰다"며 "이로 인해 일본에 있는 중국인의 신체와 생명 안전에 중대한 위험이 초래됐다"고 주장했다.또한, 올해 일본에서 중국인을 대상으로 한 범죄와 피습 사건이 여러 차례 발생했다고 언급하며 "일부 사건은 아직 해결이 안 됐고 일본 내 중국인의 안전 환경은 지속적으로 악화하고 있다"고 덧붙였다.지난달 집권한 다카이치 총리는 지난 7일 중의원(하원)에서 일본 현직 총리로는 처음으로 '대만 유사시'는 일본이 집단 자위권(무력)을 행사할 수 있는 '존립위기 사태'에 해당할 수 있다고 밝히면서 중일 갈등이 격화하고 있다.중국 외교 당국은 가나스기 겐지(金杉憲治) 주중 일본대사를 초치해 항의하는 등 격앙된 반응을 이어가고 있다.그럼에도 다카이치 총리는 해당 발언을 철회할 생각이 없다고 밝혔다.김정우 기자 enyou@hankyung.com