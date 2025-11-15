사진=연합뉴스

금값이 고공행진하는 배경이 중국의 은밀한 '금 사재기' 때문이라는 분석이 나왔다.14일(현지시간) 영국 일간 파이낸셜타임스(FT) 보도에 따르면 올해 중국 인민은행 산하 국가외환관리국이 공식 보고한 금 매입량은 25톤에 불과하다.하지만 이를 믿는 전문가들은 거의 없다고 FT는 밝혔다.소시에테제네랄 분석가들은 시장 데이터를 분석해 중국의 실제 금 매입량이 최대 250톤에 이를 것이라고 추정 중이다.일본 금시장 협회의 브루스 이케미즈 이사장은 중국의 금 보유량이 약 5,000톤에 이를 것으로 보고 있다며, 공식 수치를 믿을 수 없다고 말했다.중국이 금 매입을 은폐하는 것은 달러 의존도를 '조용히' 낮추기 위한 전략의 일환이며, 미국과의 긴장 속에서 달러를 지렛대로 한 압박을 차단하는 위험 관리라는 분석이다.제프 커리 칼라일그룹 CSO는 "중국은 탈달러화 전략으로 금을 매입하고 있다"고 언급했다. 스위스 MKS 팜프의 애널리스트 니키 실스는 금을 미국 관련 위험 헤징수단으로 보고, 보복 우려로 금 매입을 최소한만 보고하는 것이 현명하다고 분석했다.이런 은폐 전략은 금 시세 전망을 불투명하게 만들어 트레이더들의 예측을 어렵게 한다.FT는 중국이 최근 캄보디아 등 개발도상국과 협력해 금을 위안화로 결제하고, 상하이금거래소 금고에 보관하도록 유도해 국제 금융시장에서 위안화 영향력 확대와 달러 견제를 꾀하고 있다고 짚었다.김정우 기자 enyou@hankyung.com