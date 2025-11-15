동행복권 홈페이지 캡처화면.

로또복권 운영사 동행복권은 제1198회 로또복권 추첨에서 ‘26, 30, 33, 38, 39, 41’이 1등 당첨번호로 뽑혔다고 15일 밝혔다. 2등 보너스 번호는 ‘21’이다.1등 당첨자는 10명으로, 1등 당첨금은 29억5368만원이다.한편, 이날 추첨은 2025 K-베이스볼 시리즈 한국과 일본의 경기 중계로 인해 평소보다 약 1시간15분 늦은 오후 9시50분쯤 방송됐다.강홍민 기자 khm@hankyung.com