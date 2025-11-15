홈 한경BUSINESS [속보] 1시간 늦은 로또 왜?···1등 10명·당첨금은 29억원 페이스북 공유하기 엑스 공유하기 카카오톡 공유하기 공유옵션 더보기 공유하기 페이스북 엑스 카카오톡 네이버 밴드 다음카페 https://magazine.hankyung.com/business/article/202511156000b URL 복사 네이버 채널 구독 공유하기 레이어 닫기 폰트크기조정 폰트크기 가장 작게 폰트크기 작게 폰트 기본크기 폰트크기 크게 폰트크기 가장 크게 입력2025.11.15 22:26 수정2025.11.15 22:27 강홍민 기자 동행복권 홈페이지 캡처화면.로또복권 운영사 동행복권은 제1198회 로또복권 추첨에서 ‘26, 30, 33, 38, 39, 41’이 1등 당첨번호로 뽑혔다고 15일 밝혔다. 2등 보너스 번호는 ‘21’이다. 1등 당첨자는 10명으로, 1등 당첨금은 29억5368만원이다. 한편, 이날 추첨은 2025 K-베이스볼 시리즈 한국과 일본의 경기 중계로 인해 평소보다 약 1시간15분 늦은 오후 9시50분쯤 방송됐다.강홍민 기자 khm@hankyung.com © 매거진한경, 무단전재 및 재배포 금지 관련기사 한국 최고의 변호사는 누구?…‘대한민국 베스트 로이어’ 위기의 애플...CEO 교체 '초강수' 두나 "아파트 주차장서 음주운전해도 면허취소 아니야" 자가·대기업…김 부장의 성공 기준을 해체하라 [김희경의 컬처 인사이트] 당신의 기업은 ‘글로벌 여권’ AEO가 있습니까?[이석문의 관세 인사이드]