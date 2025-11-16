사진=이세이 미야케

일본 디자이너 브랜드 이세이 미야케(Issey Miyake)와 애플이 협업해 선보인 한정판 스마트폰 파우치 '아이폰 포켓'이 출시 직후 전 세계에서 품절 사태를 빚었다.이 제품의 경우 공개 당시 가격과 디자인을 두고 혹평이 쏟아졌음에도 불구하고, 온라인 스토어에서는 출시와 동시에 모든 색상·사이즈가 '주문 불가'로 표시된 상황. 오프라인 매장에서도 극소량만 판매되며 희소성이 더욱 부각됐다.이번 제품은 3D 니팅 기술을 적용한 천 소재의 파우치로, 아이폰과 간단한 소지품을 함께 넣을 수 있는 슬링 형태의 웨어러블 액세서리다. 숄더·크로스백처럼 사용할 수 있는 짧은 스트랩(149.95달러·22만원), 긴 스트랩(229.95달러·33만4600원) 두 가지 버전으로 구성됐다.애플은 이번 제품을 전 세계 10개 매장에서만 한정 판매했다. 미국에서는 뉴욕 소호점이 유일한 오프라인 판매처였다.공급이 극도로 제한되면서 온라인 스토어는 판매 직후 전면 품절됐고, 일부 국가는 배송 일정 안내 없이 구매 페이지가 갑자기 닫히는 사례까지 발생했다.출시 전 소비자 반응은 냉담했다. 디자인과 가격 책정을 향해 혹평이 이어졌다. 한 엑스(X·옛 트위터) 이용자는 "양말 자른 것 같은데 230달러라고"라며 조롱했다.국내외 온라인 커뮤니티에서도 "다이소 2000원짜리 같다"는 반응이 이어졌다.세계적 IT 유튜버 마커스 브라운리(MKBHD) 역시 "이 제품은 애플이 출시하는 모든 것을 사거나 옹호하는 팬들에게 '리트머스 테스트'가 될 것"이라고 평가했다.SNS 분석가 매트 나바라는 BBC 인터뷰에서 "이번 제품은 기능보다 형태·브랜딩·희소성에 초점을 맞춘 전형적인 '명품 협업 전략'"이라며 "문제는 애플이 소비자의 충성심을 실험하는 수준까지 갔다는 점"이라고 지적했다.김정우 기자 enyou@hankyung.com