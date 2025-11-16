홈 한경BUSINESS [속보] 삼성·현대차 5년 간 450조원·125.2조원 국내 투자 페이스북 공유하기 엑스 공유하기 카카오톡 공유하기 공유옵션 더보기 공유하기 페이스북 엑스 카카오톡 네이버 밴드 다음카페 https://magazine.hankyung.com/business/article/202511166936b URL 복사 네이버 채널 구독 공유하기 레이어 닫기 폰트크기조정 폰트크기 가장 작게 폰트크기 작게 폰트 기본크기 폰트크기 크게 폰트크기 가장 크게 입력2025.11.16 18:07 수정2025.11.16 18:17 강홍민 기자 이재명 대통령이 16일 서울 용산 대통령실에서 한미 관세협상 후속 관련 민관 합동회의에서 국민의례를 하고 있다. 이 날 회의에는 이재용 삼성전자 회장과 최태원 SK그룹 회장, 정의선 현대자동차 그룹 회장, 구광모 LG그룹 회장, 정기선 HD현대 회장, 서정진 셀트리온 회장, 여승주 한화그룹 부회장 등 기업인 7명이 참석했다.(대통령실사진기자단)삼성·현대차 5년 간 450조원·125.2조원 국내 투자 강홍민 기자 khm@hankyung.com © 매거진한경, 무단전재 및 재배포 금지 관련기사 美 투자 늘려도 국내 투자 위축 없다…총수들, 800조 이상 투자 발표 [속보] 한화 "필리조선소에 50억 달러 투자…국내 조선·방산 11조 투자" [속보] HD현대 정기선 "5년간 15조 투자…AI·기계로봇 8조·조선해양 7조" “불장 코스피” 10조 클럽 61개로 급증 SK 최태원 "128조 투입, AI 3대 강국 비전 동참…용인 반도체클러스터에만 600조 투자"