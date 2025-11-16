원·달러 환율이 장중 1475.4원을 터지한 13일 서울 중구 하나은행 딜링룸 현황판에 환율이 표시되고 있다.2025.11.13 사진=한경 최혁 기자

국내 증시는 새 정부 출범 이후 약 6개월 만에 50% 가까이 급등하며 시가총액 10조원 이상 ‘대형주’가 61개로 증가했다.16일 한국거래소에 따르면 지난 14일 종가 기준 시총 10조원 이상 상장사는 코스피 58개, 코스닥 3개로 집계됐다. 코스닥에서는 알테오젠(29조 6000억원) 에코프로비엠(14조 7000억원), 에코프로(12조 2000억원)3개사가 포함됐다.5월 말에는 10조원 이상 기업이 47곳에 불과했으며 코스닥에서는 알테오젠이 유일했다. 약 6개월 만에 14개사가 새롭게 ‘10조 클럽’에 합류했다.‘시총 100조 클럽’에도 삼성전자(575조4000억원), SK하이닉스(407조7000억원)에 이어 LG에너지솔루션(108조3000억원)이 추가됐다.코스피 전체 시가총액은 5월 말 2211조원에서 이달 14일 3299조원으로 49.2% 증가했지만 시총 증가의 절반 가까이는 삼성전자와 SK하이닉스 두 대형 반도체 종목이 차지했다. 두 종목의 시총 증가액은 약502조원으로 전체 증가액 1088조원의 46.1%를 차지했다.삼성전자는 5월 말 332조7000억원에서 575조4000억원으로 73.0% 상승했고 SK하이닉스는 같은 기간 148조9000억원에서 407조7000억원으로 173.8% 뛰었다.하반기 들어 새롭게 10조원을 돌파한 종목으로는 효성중공업(19조8000억원), 포스코퓨처엠(18조6000억원), HD현대(17조원), 삼성전기(15조9000억원), 두산(15조원), 에코프로비엠(14조7000억원) 등이다.이어 LS일렉트릭(13조6000억원), 미래에셋증권(13조3000억원), 현대글로비스(12조5000억원), 에코프로(12조2000억원), 한미반도체(12조원), 한국항공우주(10조원), SK바이오팜(10조원), 한화시스템(10조원) 등이 뒤를 이었다.10조원 진입 직전 기업으로 유한양행(9조9961억원), 삼양식품(9조9436억원), S-Oil(9조6483억원) 등이 있다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com