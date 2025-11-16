HD현대 정기선 회장이 APEC CEO 서밋 ‘퓨처 테크 포럼: 조선’에서 기조연설을 진행했다. 사진=HD현대
HD현대 정기선 회장이 APEC CEO 서밋 ‘퓨처 테크 포럼: 조선’에서 기조연설을 진행했다. 사진=HD현대
안옥희 기자 ahnoh05@hankyung.com