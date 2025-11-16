삼성 450조·SK 128조·현대차 125조·LG 100조

5년간 국내서 800조 이상 투자

'관세 인하' 정부에 화답

이재명 대통령이 11월 16일 서울 용산 대통령실에서 한미 관세협상 후속 관련 민관 합동회의에서 국민의례를 하고 있다. 이 날 회의에는 이재용 삼성전자 회장과 최태원 SK그룹 회장, 정의선 현대자동차 그룹 회장, 구광모 LG그룹 회장, 정기선 HD현대 회장, 서정진 셀트리온 회장, 여승주 한화그룹 부회장 등 기업인 7명이 참석했다. 사진=대통령실사진기자단

최태원 SK그룹 회장, 이재용 삼성전자 회장, 정기선 HD현대 회장이 11월 16일 서울 용산 대통령실에서 한미 관세협상 후속 관련 민관 합동회의가 열리기 전 대화를 하고 있다. 사진=대통령실사진기자단

국내 주요 기업들이 국내에 향후 5년간 800조원이 넘는 대규모 투자에 나선다.삼성전자와 SK그룹, 현대차그룹, LG그룹, 한화그룹, HD현대그룹 등 주요 기업이 16일 한미 관세 협상 세부 합의를 담은 '조인트 팩트시트'(공동 설명자료) 후속 논의를 위한 민간 합동회의에서 대규모 국내 투자를 약속했다.관세 협상 타결을 이끌었던 대규모 대미 투자로 자칫 국내 투자와 생산이 위축될 수 있다는 우려를 불식시키고 정부의 경제정책에 적극적으로 협조하겠다는 의지를 내보인 것으로 해석된다.대통령실에 따르면 이 대통령은 이날 한미 '조인트 팩트시트'(공동 설명자료) 도출과 관련한 후속 논의를 위해 용산 대통령실에서 민관 합동회의를 열었다.이 자리에는 이재용 삼성전자 회장과 최태원 SK그룹 회장, 정의선 현대차그룹 회장, 구광모 LG그룹 회장, 정기선 HD현대 회장, 서정진 셀트리온 회장, 여승주 한화그룹 부회장이 참석했다.이 대통령은 "정부는 기업인들이 기업 활동을 하는 데 장애가 최소화되도록 총력을 다할 생각"이라면서 "혹시 대미 투자가 너무 강화되면서 국내 투자가 줄어들지 않을까 그런 걱정을 한다"고 우려를 표했다.그러면서 "그 걱정이 없도록 여러분들이 잘 조치해 주실 걸로 믿는다"며 "비슷한 조건이라면 되도록 국내 투자에 좀 더 마음을 써 주시고, 그중에서도 대한민국 균형 발전 문제가 심각하기 때문에 지방 산업 활성화를 위해서 좀 더 많은 관심을 가져주시길 부탁드린다"고 덧붙였다.재계 총수들은 이에 대규모 국내 투자 및 고용 계획을 약속하며 화답했다.이재용 회장은 "국내 산업투자와 관련한 우려가 일부 있겠지만 그런 일이 없게 하겠다"며 "지난 9월 약속한 대로 향후 5년간 매년 6만명씩을 국내에서 고용하고, 연구개발(R&D)을 포함해 국내 시설 투자도 더 적극적으로 하겠다"고 밝혔다.이 회장은 또 향후 5년간 국내 연구개발(R&D)을 포함해 총 450조원을 투자하겠다고 덧붙였다.최태원 SK그룹 회장은 "원래는 2028년까지 128조원의 국내 투자를 계획했지만 점점 투자 예상 비용이 늘고 있다"며 "정확한 추산은 어렵지만 용인 (반도체 클러스터에만) 약 600조원 규모의 투자가 이어질 것"이라고 소개했다.이어 "매년 8000명 이상의 채용을 꾸준히 유지했는데 2025년까지 매년 1만4000명∼2만명의 고용효과가 나타날 수 있게 할 것"이라고 덧붙였다.한미 관세협상 타결로 관세 인하 효과를 볼 수 있게 된 현대차그룹의 정의선 회장은 "국내에서 향후 5년간 연간 25조원씩, 즉 2030년까지 총 125조원의 대규모 투자를 추진할 예정"이라고 발표했다.아울러 "올해 7200명을 채용했으나, 내년에는 이 수치를 1만명으로 늘릴 것"이라고 덧붙였다.구광모 LG그룹 회장도 향후 5년간 100조원의 국내 투자가 계획됐다고 밝혔다.한미 조선업 협력 프로젝트 '마스가(MASGA)' 투자를 이끌 한화그룹과 HD현대도 향후 5년간 국내에 각각 11조원, 15조원(에너지·AI 8조원, 조선·해양 7조원)을 투자하기로 약속했다. 셀트리온은 현재 5000억원인 스타트업 투자 펀드를 1조원까지 키우겠다고 화답했다.이처럼 한국 대표 기업들이 대규모 국내 투자를 약속한 것은 기업들의 제한된 투자재원 속 대규모 대미 투자가 결국 국내 투자 감소로 이어질 것이라는 우려를 불식시키기 위한 차원으로 해석된다.또 국내 대표 대기업으로서 책임 의식을 발휘한 것이라는 평가도 나온다.이날 초청된 대기업 대부분은 글로벌 기업으로서의 이미지가 강화하고 있는데 이런 상황 속 한국을 다시 한번 그룹의 본거지로 재확인했다는 것이다.여기에다 미국과의 마라톤협상 끝에 한국에 비교적 불리하지 않은 조건으로 타결을 이끈 정부에 대해 감사함을 표시하고 정부의 정책에 적극적으로 발맞추겠다는 의지를 피력한 것으로 보인다.실제로 관세협상 타결의 혜택을 가장 크게 받는 현대차그룹은 이날 회동이 끝나자마자 5년간 125조2000억원이라는 역대 최대의 중장기 국내 투자계획을 밝히기도 했다.정의선 회장은 이날 "미국 관세의 15%로 인한 수출 감소 및 국내 생산 위축에 대한 우려를 저희는 잘 알고 있다"며 "수출 지역 다변화를 추진하고, 국내 공장의 완성차 수출을 확대하고, 특히 국내 전기차 전용 공장 신설을 통해서 자동차 차량 수출을 2030년까지 현재 대비해서 2배 이상 확대할 계획"이라고 전했다.안옥희 기자 ahnoh05@hankyung.com