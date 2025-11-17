서울의 아파트 단진 모습. 2025.11.13/뉴스1

직방 제공

청약통장 가입자 수는 줄고 있지만 정부의 10·15 부동산 대책에도 지난달 청약 경쟁은 오히려 더 치열해진 것으로 나타났다. 규제의 효과보다 정비사업자와 비규제지역으로의 수요 쏠림이 더 강하게 작동한 셈이다.17일 부동산 플랫폼 직방이 청약홈에 공개된 민영 분양주택 청약 결과를 분석한 결과에 따르면 10월 전국 1순위 청약 경쟁률은 8.1대 1로 9월(4.1대 1)의 두 배 수준으로 뛰었다.10월 민영 분양된 26개 단지 중 1순위 청약자가 공급물량을 초과한 곳은 15곳(57.7%)으로 9월(50%)보다 증가했다. 규제 강화 속에서도 시장 과열 분위기가 일부 회복된 것이다.경쟁률 상승을 이끈 지역은 서울과 분당 등 핵심 정비사업지였다. 서울 동작구 사당동 ‘힐스테이트 이수역 센트럴’은 326.7대 1이었으며 서초구 반포동 ‘반포 래미안 트리니원’은 237.5대 1을 기록했다.성남시 분당구 ‘더샵 분당 티에르원’은 100.4대 1로 첫 리모델링 일반분양 단지라는 점이 수요를 끌어 모았다. 김포시 풍무역세권 ‘풍무역 푸르지오 더 마크’(17.4대 1), ‘김포 풍무역세권 B5블록 호반써밋’(7.3대 1) 등에도 괌심을 이어갔다.지방은 대전 유성구 도룡동 ‘도룡자이 라피크’(15.9대 1),경북 구미시 광평동 ‘두산위브더제니스 구미’(8.8대 1)등이 내 관심을 끌었다.김은선 직방 빅데이터랩실 랩장은 “10월 청약시장은 규제 강화 속 입지·상품성 중심의 쏠림 현상이 뚜렷하게 나타났다”며 “전반적으로 ‘모두가 청약하는 시장’에서 ‘골라서 청약하는 시장’으로의 전환 흐름이 더 뚜렷해지고 있는 모습”이라고 설명했다.한편 청약통장 가입자는 감소세다. 한국부동산원 청약홈 기준 올해 9월 보유자는 약 2635만명으로 올해 1월보다 약 9만명 줄었다. 1순위 청약자는 1761만명에서 1737만 명으로 감소했다.당첨 확률 하락과 자금 부담이 영향을 준 것으로 풀이된다.반면 2순위는 882만명에서 897만명으로 소폭 늘었다. 이는 일부 이탈이 있는 동시에 청약 자격을 유지하거나 새로 진입하는 예비수요가 유입되며 대기층이 재조정된 결과로 해석된다.이는 청약 열기기식었다기 보다 입지와 자금 여력에 따라 수요가 분화·조정되는 흐름이 진행되는 모습이다.규제와 대출 부담이 이어지는 가운데 분양 시장은 실수요 중심으로 비교적 안정적이며 앞으로도 입지·가격 경쟁력이 확실한 단지는 꾸준한 수요가 이어질 것으로 보인다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com