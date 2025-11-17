에코마케팅, 광고대행·안다르 3분기 누적 실적 ‘사상 최고치’ 경신

광고대행업 3분기 누적 매출 460억 기록, 연매출 600억 돌파 ‘가시권’

안다르 3분기 매출 774억 달성, 누적 매출 2,132억으로 사상 최고치

그로스 마케팅 전문기업 에코마케팅(대표 김철웅)이 올해 3분기까지 연결 기준 매출 3,210억 원을 기록하며 사상 최고치를 경신했다고 17일 밝혔다. 3분기 매출은 전년 동기 대비 17.3% 증가한 1,178억 원, 영업이익은 1% 증가한 155억 원으로 견조한 실적을 이어갔다.특히 광고대행업(별도)은 3분기 매출 167억 원, 영업이익 90억 원, 영업이익률 54%를 기록하며 업계 최고 수준의 수익성을 유지했다. 3분기 누적 기준 매출은 460억 원, 영업이익은 227억 원으로 각각 전년 동기 대비 27%, 54% 성장했다. 4분기 실적 또한 안정적으로 이어질 것으로 예상돼, 연매출 600억 원을 내다보고 있다.경기 변동성이 큰 상황에서도 가파른 성장의 비결에 대해 회사 관계자는 “중·소형 고객사를 수주해 단기간에 대형 고객사로 키워내는 독자적 성장 모델을 구축할 결과”라며, “한정된 대형 광고주에 의존하지 않고, 시장을 직접 만들어내는 영업전략이 주효했다”고 말한다. 또한 이런 전략이 가능한 배경으로 “에코마케팅이 자회사와 관계사인 데일리앤코와 안다르의 마케팅을 직접 진두지휘하면서 축적한 실전 경험과 AI(인공지능)를 기반으로 한 업무 혁신을 통해 단순한 광고 대행을 넘어 마케팅 전영역에 대한 전문성을 갖췄기 때문”이라고 평가한다.자회사 안다르는 3분기 매출 774억 원, 누적 매출 2,132억 원을 기록하며 역대 3분기 최대 실적을 달성했고, 미국 시장 진출 및 싱가포르 3호 매장 개장 등 해외 시장 확대에 박차를 가하고 있다.데일리앤코는 ‘티타드’와 ‘몽제’ 중심의 브랜드 강화 전략에 따라, 매출 181억 원을 기록하며 ‘매출 유지-수익성 개선’에 집중했다.이홍표 기자 hawlling@hankyung.com