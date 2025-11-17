SPC삼립, B2B '얌' 홈페이지 개편

SPC삼립은 베이커리·카페 사업자를 위한 B2B(기업 간 거래) 푸드 토탈 설루션 브랜드 '얌'의 공식 홈페이지를 전면 개편했다고 12일 밝혔다.얌은 삼립의 식품 제조 및 매장 운영 노하우를 바탕으로 베이커리·카페 운영을 위한 설루션을 통합 제공하는 브랜드다. 식자재를 한 번에 구매할 수 있는 전용 온라인몰부터 사업장 직송 서비스 및 예비 창업자를 위한 맞춤형 사업 컨설팅 '얌솔루션' 등 원활한 사업 운영을 지원하는 올인원 설루션을 제공한다.이번 홈페이지 개편은 베이커리·카페 사업자들이 원하는 정보를 빠르고 간편하게 확인할 수 있도록 UI·UX(사용자 환경·경험)를 개선한 것이 핵심이다. 홈페이지의 콘텐츠 구성을 간결하게 정리해 가독성을 높이고 정보 접근성을 강화했다.홈페이지 첫 화면 상단에는 배너 영역을 신설해 주요 이벤트를 직관적으로 확인할 수 있도록 했다. 특가 혜택·제품 증정 행사·메뉴 개발 노하우 등 다양한 내용을 한눈에 볼 수 있으며 특가 이벤트 시간 안내 기능도 추가해 편의성을 높였다.인기 상품을 빠르게 찾을 수 있는 '베스트' 카테고리도 추가했다. 별도의 반죽 성형이나 발효 없이 해동 후 바로 구워 판매할 수 있는 '바로생지' 카테고리를 포함해 생지·케이크·유제품·베이킹 재료 등 각 상품군의 인기 제품을 쉽게 확인할 수 있다.삼립 관계자는 "고객들이 더욱 편리하고 직관적으로 서비스를 이용할 수 있도록 홈페이지를 개편했다"며 "앞으로도 고객의 의견을 적극 반영해 고객 친화적인 서비스 환경을 구축해 나가겠다"고 말했다.김정우 기자 enyou@hankyung.com