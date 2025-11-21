이문·휘경 뉴타운 단지 내 판매시설 ‘이문 아이파크 자이 I-CANVAS’ 공급

서울 동대문구 이문·휘경 뉴타운의 유일한 단지 내 판매시설인 ‘이문 아이파크 자이 I-CANVAS(아이 캔버스)’가 11월 말 입주를 앞두고 있다.이문 아이파크 자이 I-CANVAS는 지하 1층에서 지상 5층 규모, 총 270호의 상가로 구성된 대형 판매시설이다. 특히 4,915세대 대단지 중심에 위치해 안정적인 고정수요를 확보하고 있으며, 단지 내 상가 중 유일한 ‘판매시설’이라는 점에서 희소가치가 높다. 이문·휘경 뉴타운 전체를 통틀어도 단지 내 판매시설은 I-CANVAS가 유일하다.이문·휘경 뉴타운 일대는 재개발 사업이 완료되며 약 1만 4천 세대 규모의 대형 주거벨트로 재편되고 있다. 여기에 인근 한국외국어대학교, 경희대학교 등 약 4만여 명의 대학생 수요가 더해지면서 젊은층 중심의 소비가 활발히 이루어지고 있다.이에 따라 카페, 스터디카페, 학원, 편의형 음식점, 생활밀착 서비스 등 대학생과 가족단위 고객을 동시에 타깃으로 한 업종의 문의가 꾸준히 이어지고 있다. 실제로 학원 브랜드와 카페 프랜차이즈, 뷰티·헬스케어 브랜드 등 주요 가맹점들의 입점 검토가 활발히 진행 중이며, 일부 브랜드는 이미 계약을 확정한 것으로 알려졌다.최근 정부의 ‘10.15 부동산 대책’으로 주택 시장 규제가 강화되면서, 상대적으로 안정적인 수익이 가능한 상가 상품이 대안 투자처로 주목받는 점도 호재로 작용하고 있다. 장기적인 임대수익이 기대되는 단지 내 상가에 대한 투자 수요는 오히려 확대되는 추세다.이문 아이파크 자이 I-CANVAS 홍보관은 래미안 라그란데 2단지 내 상가에 마련돼 있다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com