신세계백화점 대구점 롤렉스 매장 리뉴얼 오픈 기념

SSG닷컴서 온라인 예약 접수 진행



일회성 이벤트지만 롤렉스 이커머스 협업 첫 사례

SSG닷컴, 명품 경쟁력 강화에 집중

사진=SSG닷컴 홈페이지 갈무리

사진=SSG닷컴 홈페이지 갈무리

스위스 명품 시계 브랜드 롤렉스가 세계 최초로 SSG닷컴과 이커머스 협업에 나선다.17일 업계에 따르면 SSG닷컴은 신세계백화점 대구점 롤렉스 매장 리뉴얼 오픈(11월 14일)을 기념해 '롤렉스 부티크 투어 초청 이벤트'를 진행한다. 오늘(17일)부터 20일까지 쓱닷컴 앱에서 온라인 예약을 접수받고, 추첨을 통해 21일 당첨 고객을 발표한다. 선정된 고객은 오는 25일부터 30일까지 대구점 롤렉스 매장에서 제품과 브랜드를 직접 체험할 수 있다.이번 협업은 온라인 판매를 하지 않는 롤렉스가 전 세계적으로 외부 이커머스 플랫폼과 손잡은 첫 사례다. 온·오프라인을 철저히 분리해온 롤렉스가 신세계그룹 유통채널과의 신뢰 관계를 기반으로 SSG닷컴과 협업에 나선 것으로 해석된다.SSG닷컴 전진호 백화점상품팀 명품 MD는 "이번 협업은 온라인 예약에서 오프라인 체험으로 이어지는 프라이빗 럭셔리 서비스 모델의 출발점"이라며 "앞으로도 하이엔드 브랜드와의 O2O(온라인-오프라인 연계) 협업을 확대해 프리미엄 고객 경험을 강화하겠다"고 말했다.한편, SSG닷컴은 글로벌 명품 브랜드와의 단독 협업을 통해 프리미엄 카테고리 경쟁력을 강화하고 있다. 2023년 4월 '샤넬 워치' 팝업, 8월 '피아제 폴로 크로노그래프' 전 세계 단독 출시, 12월 '파네라이 라디오미르 한정판' 완판 등을 진행했으며, 지난해 11월에는 '조말론 런던' 크리스마스 컬렉션 단독 선출시하기도 했다.최수진 기자 jinny0618@hankyung.com