이벤트 ‘자이안 데이’,’내가 그린 자이 그림’ 진행

디자인, 조경 및 커뮤니티 전문성 품격 강화해 특별한 주거경험 제공

15일 자이갤러리에서 진행된 ‘자이안데이 행사 모습. 사진=GS건설

GS건설 프리미엄 주거 브랜드 자이(Xi)가 리브랜딩 1주년을 맞아 고객 참여 행사를 열었다고 17일 밝혔다.지난해 22년 만에 리브랜딩을 마친 자이는 브랜드 방향성을 공급자에서 고객 중심으로 완전히 바꿨다. 이에 브랜드의 변화를 고객들이 체험하고 공감할 수 있도록 이번에 고객 참여 이벤트를 진행했다.GS건설은 15일 대치동 자이갤러리에서 기존 입주단지 고객들 중 추첨을 통해 선발된 50여명을 초대해 ‘자이안 데이’를 진행했다. 고객들은 행사에서 리브랜딩 이후 변화한 자이(Xi)의 프리미엄 커뮤니티 콘텐츠와 함께 차움과 파르나스호텔이 함께 참여해 건강과 라이프스타일을 주제로 진행한 강연과 와인 시음 프로그램을 체험했다.리브랜딩 1주년 기념 그림 그리기 공모전 ‘내가 그린 자이 그림’도 진행됐다. ‘내가 그린 자이 그림’은 ‘미래의 자이’와 ‘자이만의 공간’을 주제로 아파트에서 사는 삶 속에서 영감을 받은 특별한 일상과 경험을 자유 형식으로 표현하는 고객참여형 이벤트다.공모전은 자이(Xi) 브랜드 웹매거진 ‘비욘드에이(BEYOND A.)’를 통해 그림과 AI 2개 부문으로 나눠 진행했다. 접수는 지난 10월 14일~11월 7일까지 받았고, 누구나 참여할 수 있도록 했다. 한 공모전에서 약 800여점의 작품이 출품된 끝에 대상 1명 포함한 11명이 수상자로 선정됐다.대상은 ‘손자와 할머니가 함께 꿈꾸는 세상’이라는 작품이 선정됐다. 수상자는 메이플자이 입주민으로 손자가 재건축을 통해 고급화된 시설과 단지 조경에서 자유롭게 노는 모습을 화폭에담았다.GS건설은 리브랜딩 이후 디자인과 조경 혁신을 통해, 세계 3대 디자인 어워드에서 모두 수상하며 디자인 경쟁력을 글로벌 무대에서 입증한 바 있다.또 선제적인 하자 예방 활동을 통해 국토부 하심위 발표, 하자 판정 조사에서도 2024년 9월부터 2025년 8월까지 1년 연속, 하자 판정건수 0건을 달성했다. 이러한 노력의 결과로 최근 <부동산R114>가 발표한 ‘2025년 베스트 아파트 브랜드’에서 아파트 브랜드 종합 1위를 차지했다.GS건설은 LX하우시스와 공동개발한 층간소음 바닥구조를 통해 LH 바닥충격음 품질시험에서 업계 최고 수준의 1등급 성능 인증 획득, 제로에너지건축물 시대에 맞춰 ‘에너지 절약형 조명’ 개발 등 주거기술도 향상시키고 있다. 개인 맞춤형 보관 서비스, 비대면 원격진료 서비스를 자체 통합서비스 앱인 ‘자이홈’에 도입하는 등 아파트 커뮤니티의 전문성과 품격을 보여주고 있다.GS건설 관계자는 “앞으로도 자이(Xi)는 고객의 삶에서 영감을 얻고, 다시 고객에게 특별한 경험을 돌려주는 선순환을 이어가며 고객 중심 커뮤니케이션을 강화해 나갈 것”이라고 강조했다.민보름 기자 brmin@hankyung.com