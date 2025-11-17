역이행 연구 설계 AI 모델 개발…신약개발 성공 가능성 높여

대웅제약 용인 연구소. 사진=대웅제약

대웅제약이 인공지능(AI) 기술을 바탕으로 한 차세대 신약개발 환경 조성에 참여하게 됐다.대웅제약은 보건복지부가 주관하는 ‘2025년도 K-AI 신약개발 전임상·임상 모델개발 사업’의 공동 연구기관으로 선정됐다고 17일 밝혔다.이번 사업은 AI를 기반으로 한 국내 신약개발 전 주기 생태계 조성의 일환이다. 대웅제약은 그중 ‘역이행 연구 설계 인공지능 소프트웨어(AI SW)’ 개발 과제에 참여한다. 삼성서울병원 주관으로 강북삼성병원, 대웅제약 등 다수의 병원 및 제약기업이 같은 과제에 참여한다.과제는 ‘역이행 연구’를 기반으로 전임상 및 임상 데이터를 통합 분석할 수 있는 AI 모델을 개발하는 것이다. 그동안의 임상 데이터를 이용해 전임상 단계의 연구설계를 보완함으로써 신약개발 과정에서 발생할 수 있는 시행착오를 줄이는 것이 목표이다.대웅제약은 향후 4년간 항암·대사성 질환 연구에서 확보한 비임상 데이터를 AI 모델 개발에 활용할 수 있도록 제공하는 역할을 할 예정이다. 또 자사 신약센터에서 생산되는 연구 데이터를 활용해, 개발된 AI 소프트웨어를 실제 연구에 적용하는 실증 작업도 맡는다.이번 과제에 참여하면 AI를 활용해 동물실험 모델을 보다 정교하게 설계하고, 비임상 데이터를 바탕으로 임상 결과를 예측할 수 있는 기술 역량을 확보할 수 있을 것으로 기대된다.또 항암 및 대사질환 중심의 AI 모델과 데이터를 기반으로 다양한 질환 영역으로 확장 가능한 범용 임상 AI 플랫폼을 마련해 신약 파이프라인을 한층 확대할 수 있을 전망이다.박성수 대웅제약 대표는 “실제 모델 개발에 참여함으로써 연구 현장에서 직접 AI 기술의 발전을 경험하고, 이를 통해 대웅제약의 연구개발 역량을 한 단계 더 도약시킬 수 있는 계기가 될 것”이라며 “AI를 기반으로 한 혁신적 신약 개발 생태계 조성에 기여하겠다”고 밝혔다.민보름 기자 brmin@hankyung.com